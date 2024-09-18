Россияне вложили в программу долгосрочных сбережений 60 млрд

Объем средств граждан, вложенных в программу долгосрочных сбережений (ПДС), достиг 60 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева. Такие значения достигнуты не в последнюю очередь благодаря гарантии сохранности средств при банкротстве НПФ, софинансированию сбережений и налоговым льготам. При этом в скором времени планируется ввести еще несколько стимулов.

– Наука говорит, что такие гарантии, которые мы с вами предусмотрели, не нужны, но с поведенческой точки зрения, коллеги, могу сказать, что эти гарантии нужны, и они работают, – сказал Яковлев.

Он отметил, что сейчас рассматривается вопрос введения налоговых льгот для работодателей.

– Мы предлагаем такой подход, чтобы работодатель смог снизить свою налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в размере тех средств, которые направляются на корпоративные программы и на ПДС, – подчеркнул Яковлев.

По мнению чиновника, «для работодателя это не должно быть менее выгодно, чем участие в корпоративных программах, не говоря уже о том, чтобы выплатить работнику просто заработную плату».

Напомним, ПДС – это накопительно-сберегательный продукт для граждан с финансовой поддержкой государства. С его помощью любой совершеннолетний гражданин может накопить средства – например, в качестве прибавки к будущей пенсии.Откладывать с программой можно и на любые другие долгосрочные цели, например, на загородную недвижимость, оплату образования, своё дело. В отличие от депозитов и накопительных счетов договор ПДС заключается не с банком, а с негосударственным пенсионным фондом.

В соответствии с условиями программы, минимальный срок договора – 15 лет либо до достижения гражданином-участником программы 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Принципиальное отличие в том, что средства по программе долгосрочных сбережений вносит сам гражданин. Работодатель в этом не участвует. На взносы по ПДС можно получить софинансирование со стороны государства. Кроме того, на накопления ПДС распространяется система страхования, как на депозиты. В первые три года действия программы государство готово софинансировать взносы граждан – и это одно из важных преимуществ ПДС. Размер софинансирования зависит от дохода: для тех россиян, чей средний ежемесячный доход не превышает 80 тысяч рублей, государственная доплата составит 1 к 1. Иными словами на каждый внесенный рубль государство добавить еще один рубль. Для граждан с доходами 80-150 тысяч на каждый рубль государство добавит 50 копеек. Если средний ежемесячный доход будет превышать 150 тысяч рублей, то прибавка составит 25 копеек на рубль. Рассчитывать размер дохода будет налоговая служба по итогам года. Исходя из эти данных государство будет определять пропорцию доплаты, положенную конкретному участнику программы. Минимальная сумма, с которой начинается софинансирование, – 2 тысячи рублей в год, максимальная – 36 тысяч рублей в год. Доплата рассчитывается на человека – заключить два договора ПДС в разных пенсионных фондах можно, но получить на каждый по 36 тысяч рублей софинансирования не получится.