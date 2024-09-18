Власти планируют сократить поддержку МСП

В 2025-2030 годах на эти цели планируется потратить 330 млрд рублей – на 21% меньше, чем в предыдущую шестилетку. Об этом пишут «Известия».

В основном урезание коснется льготных программ кредитования. При том, что в условиях высоких ставок это наиболее востребованная мера. По словам экспертов, оптимизация необходима в связи с дефицитом бюджета, а меры поддержки важнее сосредоточить на приоритетных отраслях.

В 2025–2030 годах на федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» власти хотят направить 329,5 млрд рублей из госказны.

Выделяемая сумма на поддержку МСП в ближайшую шестилетку – на 21% меньше, чем объем средств из федбюджета, заложенный в паспорт одноименного нацпроекта на 2019–2024 годы (416,2 млрд).

Ранее стало известно, что на малый и средний бизнес в Иркутской области работает 38,6% населения. Лидерами рейтинга являются Санкт-Петербург, Новосибирская область и Москва. В каждом из этих регионов на предприятиях малого и среднего предпринимательства работает более 55% общей численности занятых в экономике региона.