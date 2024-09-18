Иркутск вошел в число финалистов конкурса «Культурная столица года»

Голосование проходит на портале «Госуслуги».

«Иркутск может в 2026 году стать «Культурной столицей года». Буквально накануне было объявлено, что город вошел в список финалистов. У нас еще есть время, давайте поможем Иркутску выйти в лидеры, чтобы изменить ситуацию в голосовании в нашу сторону. Оно продлится до 12 декабря, и после этого будет объявлен победитель», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Также среди претендентов: агломерация городов Зарайск и Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Омск и Томск.

Конкурск проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, и для нас это возможность показать конкурентные преимущества региона, привлечь дополнительные инвестиции.