Игорь Кобзев: Работа на муниципальном уровне – это важнейшая задача государственного масштаба

В столице Приангарья проходит 15-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области. Первое после парламентских каникул заседание началось с церемонии награждения.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава Приангарья Игорь Кобзев вручил почетные грамоты губернатора Иркутской области председателю Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Сергею Давидяну, доценту кафедры алгебраических и информационных систем Института математики и информационных технологий Иркутского государственного университета Константину Кириченко, преподавателю Сибирского колледжа транспорта и строительства Иркутского государственного университета путей сообщения Татьяне Новиковой. Награды вручены за многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности.

В рамках сессии, обращаясь к депутатам Законодательного Собрания, губернатор обратил внимание на работу в муниципалитетах.

– Знаю, что в графике деятельности депутатов Законодательного Собрания ежемесячно предусмотрена такая работа. В это время вы активно встречаетесь с избирателями. Прошу вас также активно включаться в работу с избранными главами поселений и местными депутатами – независимо от их партийной принадлежности. Работа на муниципальном уровне – это важнейшая задача государственного масштаба, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Также губернатор напомнил, что во время избирательной муниципальной кампании он вновь объехал почти всю Иркутскую область.

– В некоторых местах очевидно слабо организована работа по обратной связи с населением. Это подтверждается множеством обращений ко мне в Телеграм-канале и социальных сетях по вопросам, которые находятся в ведении местной власти. Люди на местах напрямую обращались ко мне с проблемами, которые легко мог бы решить мэр или депутат. Жители не раз говорили, что кандидаты, включая действующих глав и депутатов, вспоминают о встречах с людьми только перед выборами. Эту практику нужно искоренить. Кандидаты, которые идут на выборы, должны понимать: должности, на которые они претендуют, – это не только красивые названия, это в первую очередь тяжелый и кропотливый труд, – заявил Игорь Кобзев.

Во время своего выступления губернатор обозначил знаковые вопросы, которые рассматривают депутаты на 15-й сессии. В частности, они связаны с продлением срока действия выплаты областного материнского (семейного) капитала, поддержкой участников СВО, получением региональными льготниками средств для оплаты дров и другими значимыми мерами.

– Уважаемые депутаты! Впереди много работы. Хочу выразить уверенность, что мы единой командой продолжим совместную работу на благо Иркутской области, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Сессия регионального парламента проходит под руководством председателя Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова. В ней принимают участие сенатор РФ Сергей Брилка, представители федеральных структур, региональных органов власти, общественники.