Собственники высокобюджетной аренды отказывают даже блогерам

Эксперты агентства недвижимости Trust Realty отмечают, что в 2024 году на рынке элитной аренды в Москве сохранялся высокий спрос на квартиры со ставками выше 1 млн рублей. Однако предложение таких объектов оказалось дефицитным, что привело к существенному росту цен на премиальную недвижимость.

Рынок элитной аренды в Москве в 2024 году характеризовался стабильным и высоким спросом на объекты со ставками выше 1 млн рублей в месяц.

«Спрос на высокобюджетную аренду сформировался исторически и остается стабильно высоким, – отметил Алексей Балакин, управляющий партнер агентства недвижимости Trust Realty. – В этом сегменте процент постоянных клиентов достаточно велик, что делает его устойчивым к внешним колебаниям». В этой нише рынок аренды демонстрирует уникальные особенности, когда одни и те же клиенты могут переселяться из одного объекта в другой по мере появления новых предложений.

Одной из ключевых тенденций 2024 года стало заметное превышение спроса над предложением, что усилило дефицит на рынке элитной аренды. Несмотря на высокие ставки, количество предложений оставалось ограниченным. «В данном сегменте мы наблюдаем значительный дефицит качественных объектов, что еще больше подстегивает рост цен», – добавил эксперт. Это ограничение предложения привело к тому, что многие объекты уходили с рынка практически сразу после появления, особенно если они находились в престижных районах столицы.

Анализируя динамику роста цен, Алексей Балакин подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом арендные ставки в премиальном сегменте выросли на 50%, а в некоторых случаях даже на 100%.

Этот тренд стал особенно заметен в 2023–2024 годах. «Если еще несколько лет назад сделки на уровне 1–1,2 млн рублей считались одними из самых дорогих, то сегодня ставки на многие объекты выросли до 1,5–2 миллионов рублей и выше, – пояснил он. – Это связано с тем, что спрос на качественную недвижимость стабильно превышает предложение».

Кроме того, владельцы элитной недвижимости предъявляли повышенные требования к арендаторам. «Собственники таких объектов весьма избирательно подходят к выбору арендаторов, – отметил Алексей Балакин. – Например, даже при наличии достаточного дохода, если арендатор зарабатывает за счет блогинга, ему могут отказать. Здесь важны не только финансовые показатели, но и социальные связи, репутация». Арендаторы, как правило, проявляли большую заинтересованность в определенных знаковых локациях и домах, и многие сделки заключались без торга.

Эксперт также предсказал, что до конца 2024 года и в первой половине 2025 года рынок элитной аренды в Москве будет сохранять текущие тенденции – спрос продолжит превышать предложение, а ставки, хотя и не вырастут столь резко, все еще будут демонстрировать умеренный рост. «Мы продолжим видеть рост ставок, хотя он уже не достигнет предыдущих показателей, – заключил Алексей Балакин. – Однако предложение по-прежнему будет отставать, что поддержит высокие арендные ставки».