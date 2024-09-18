Новости

Отмена льготной ипотеки
«Рынок пережил шоковый июль». Девелопер – о ситуации на рынке новостроек и работе в регионах и Москве
«За стагнацией всегда идет подъем». Александр Старовойтов – о ситуации на рынке новостроек
«Высокие ставки не будут вечными». Как иркутские застройщики поддерживают покупателей
Все материалы сюжета

SuperJob: IT-компаниям важен вуз, а не факультет кандидата

У работодателей ценятся выпускники МФТИ, ИТМО, МГУ, Бауманки, МИФИ и ВШЭ. Данные приводит SuperJob.

Вакансий, содержащих названия факультетов и специальностей, в следующих профессиональных группах очень мало, менее 1%. Проанализировали, зачем отдельные компании все же указывают их и что хотят выяснить, когда спрашивают, какой факультет оканчивали соискатели.

Когда уточняют факультет у бухгалтеров и экономистов, речь в большинстве случаев о том, чтобы отсечь совсем неподходящих – не имеющих отношения к сфере финансов и экономики.

У ИТР в производстве и строительстве факультеты в основном выясняют работодатели из «узких» отраслей (энергетики, электронщики, железнодорожники, строители мостов, метростроевцы и проч.).

В правовой сфере факультет чаще спрашивают у юристов-международников.

В продажах и закупках специальность по диплому важна для сфер, торгующих узкопрофильными товарами (например, станками, энергетическим и точным оборудованием, медицинскими изделиями и проч.) – отличное знание товарных групп здесь необходимо.

При найме руководителей и директоров опять же узкие сферы деятельности рассматривают факультеты и специальности как гарантию понимания специфики компании и рынка.

При подборе программистов главное – какой вуз окончил соискатель. Выпускников МФТИ, ИТМО, МГУ, Бауманки, МИФИ и ВШЭ разбирают со студенческой скамьи, и неважно, какой факультет они окончили: мехмат, физмат или компьютерных технологий. Если у кого и могут работодатели поинтересоваться специальностью, так это у претендующих на позиции стажеров (на стажировки берут преимущественно студентов IT-факультетов).

«Факультет чаще выясняют у впервые претендующих на ту или иную должность без стажа работы в отрасли компании: при наличии опыта по профилю внимание к специализации в вузе уже не столь пристальное», – подчеркивают эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
В Усть-Куте пройдет первая выездная сессия Байкальского риск-форума 2024
От заклинаний – к делу! Какая программа ждет участников БРИФ’24?
Байкальский риск-форум 2024 состоится в Иркутске 1-4 октября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес