«Туристам нужны смыслы». Как прошел очередной сезон проекта «Турдесант»

«Каждый год мы находим в сибирской глубинке какие-то изюминки и инсайты, – говорит автор проекта по развитию сельского туризма в Иркутской области Александр Откидач. – Это лето не стало исключением: мы открыли для себя и для туристов потрясающий Зиминский район». Как туризм меняет жизнь сельских территорий? Способствует ли развитию предпринимательства? Кто выбирает туры по сибирской глубинке? И какие барьеры мешают туризму на селе расти и масштабироваться? Эти и другие вопросы обсудили на круглом столе в Центре «Мой бизнес»*.

«У каждой территории – свой характер»

Фото: А. Фёдоров

Проект, содействующий развитию сельского туризма, реализуется в Иркутской области не первый год. Как напомнил его автор Александр Откидач, «Турдесант» призван решить две ключевые задачи. Во-первых, открыть новые места для отдыха в Иркутской области: Байкал уже не справляется с туристической нагрузкой. Во-вторых, поддержать развитие сельских территорий – чтобы население не уезжало, а видело перспективы и возможности для заработка на своей земле.

Для решения этих проблем команда проекта выезжает в районы Иркутской области, за несколько месяцев вместе с жителями проводит полную ревизию всех туристических возможностей, упаковывает всё это в логичные турпродукты, обучает местное население навыкам приема туристов и продвижению турпродуктов. Этим летом «Турдесант» «высадился» в Зиминском районе – шестой территории проекта.

«У каждого места – свой характер, своя атмосфера. Например, в туристической деревне «Отрадная» в селе Кимильтей нас встречали хлебом и солью. Мы гуляли с животными, катались верхом, собирали грибы и рыбачили, купались в местной речке и парились в бане. Совершили путешествие на лодках до таежного зимовья. Были сражены наповал традициями знаменитого села Батама: пели, плясали, ходили в музей, учились лепить вареники, ели местные деликатесы и фотографировались в местных костюмах. А уехали обратно с коробками домашних заготовок: сметанки, творога, мяса, рыбы», – рассказал Александр Откидач.

"Турдесант" в Зиминском районе.

«Оставили на территории 200 тысяч рублей за три дня»

Трехдневное путешествие по Зиминскому району обойдется туристам в 13 тысяч рублей со взрослого и 10 тысяч – с ребенка. В эту сумму входит проживание, питание, экскурсии. «13 тысяч – и вас буквально передают из рук в руки. Это же волшебство! – улыбается Александр. – Это принципиально другой отдых. Это путешествие в другой мир, это экспедиция, это исследование, это поездка к той самой бабушке в деревню, которое сочетает все самое теплое, что можно себе представить».

"Турдесант" в Зиминском районе.

Новый продукт уже протестировали на первых туристах. Причем группа желающих набралась максимально быстро. «Это наши «старички» – те, кто уже ездил с «Турдесантом» в другие районы области. Они уже превратились в туристических маньяков, желающих исследовать родной регион, – смеется Александр. – За три дня туристы оставили на территории около 200 тысяч рублей. Могли бы оставить и больше: в нашей практике есть территории, где за тур туристы оставляли и 350, и 400 тысяч. Но проблема Зиминского района – скудный номерной фонд. Мы не смогли увеличить численность группы».

"Турдесант" в Зиминском районе.

Туристы от поездки остались в восторге. Местные жители – тоже получили большое удовольствие от приема гостей. По словам Александра, для них это – не только возможность заработка, но и шанс взглянуть на своё село и самих себя под другим углом. «Местные жители не осознают всю красоту своего края: «Да что тут показывать?!» Но когда приезжают туристы, начинается настоящее волшебство: «Вау, какая интересная экскурсия!»; «Вау, как вкусно!»; «Вы такая красивая в этом костюме, можно с вами сфотографироваться?» Вы бы видели, как преображаются местные жители!»

"Турдесант" в Зиминском районе.

«Проект поднимает дух селян»

Представитель Зиминского района – директор культурно-досугового центра Батаминского МО Виталий Моцкайтис, который присутствовал на круглом столе, подтвердил слова Александра. «Когда группа туристов пришла в наш Дом культуры, чтобы принять участие в мастер-классе, осмотреть музей, местные жители, которые также участвовали во встрече, не могли скрыть своей радости. Подходили и говорили: «Нас гордость за наше село берёт!». Этот проект поднимает дух селян», – поделился Виталий.

Фото: А. Фёдоров

По мнению Александра Откидача, такие отзывы еще раз подтверждают: «Турдесант» – гораздо больше, чем просто проект по развитию сельского туризма. «Сегодня мы часто слышим о том, как важно быть патриотом. Но настоящий патриотизм рождается из любви и уважения к своей земле, – убежден Александр. – Когда туристы приезжают в села Иркутской области и видят, какие талантливые и трудолюбивые люди здесь живут, они начинают гордиться своей родиной».

«На селе есть возможности для развития»

Одна из задач проекта «Турдесант» – развитие предпринимательства на селе. Ярких бизнес-историй в районах Приангарья – немало, один из них – туристическая деревня «Отрадная» в Зиминском районе. Своими впечатлениями об этом проекте на круглом столе поделилась Диляра Окладникова, директор фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центра «Мой бизнес».

Фото: А. Фёдоров

«Это по-настоящему вдохновляющая история. Ольга, владелица сельскохозяйственного предприятия, решила не только зарабатывать на производстве, но и развивать своё село. Она пользуется различными мерами поддержки, получает гранты. Создала ферму, разводит коров, выращивает рожь, пшеницу. Построила гостевые дома, сделала контактный зоопарк. Туристическая деревня стала популярным местом отдыха, места расписаны на зиму и лето», – рассказала Диляра.

По ее словам, Центр «Мой бизнес» заинтересован в том, чтобы таких проектов на селе становилось все больше – чтобы предприниматели пользовались доступными мерами господдержки, получали субсидии, развивали свое дело: «За пределами городов, райцентров – много интересного. Есть люди, которые там живут, есть возможности для развития».

Фото: А. Фёдоров

«Турист изменился – ему нужны смыслы»

Евгения Найдёнова, руководитель агентства по туризму Иркутской области, рассказала, что интерес путешественников к природе, культуре, духовности растет год от года. «Туризм изменился, – поделилась она. – Если до пандемии большинство россиян представляли себе отдых где-то на пляже, на берегу, то сейчас мы стали другими. Мы стараемся найти новые смыслы, выезжаем за пределы города, чтобы наполниться силами, посмотреть на природу, культуру родного края. Мы пытаемся за короткое время путешествия познать и впитать как можно больше. Развитие сельского туризма – тренд времени. Проект «Турдесант» во многом опередил его».

Евгения Найдёнова рассказала, что Законодательное Собрание области поставило перед Агентством по развитию туризма задачу формировать туры выходного дня. «У Иркутской области – уникальное месторасположение – в отличие от субъектов, которые расположены в западной части России. Там на выходные можно отправиться по Золотому кольцу, по Волге. А у нас – до Бурятии 600 км, до Красноярска – 1000. Мы – те туристы, которые на выходных путешествуют внутри собственного субъекта».

Чем больше будет туров выходного дня по Иркутской области – безопасных, хорошо организованных – тем лучше, убеждена Евгения: «Это и населенным пунктам позволит зарабатывать». По ее словам, для успешного развития этого направления нужно уделить внимание автомобильному туризму: «Важно, чтобы путешествовать по региону было не только интересно, но и комфортно и безопасно».

Фото: А. Фёдоров

«Наша миссия – не зарабатывать, а развивать родной край»

Постоянным генеральным партнером проекта «Турдесант» является сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Ее представитель Диана Матвеенко рассказала на круглом столе, что автозаправки компании есть не во всех территориях проекта, но это не мешает БРК поддерживать «Турдесант».

Фото: А. Фёдоров

«У нас нет условия, что, если вы едете в тур, то обязательно заправляетесь на наших АЗС. Если вы являетесь нашим покупателем – мы рады. Если нет – мы рады, что вы открываете новые места, – сказала Диана. – Наша миссия – не зарабатывание денег, а развитие родного края. Мы получаем эмоциональную отдачу: люди, которые путешествуют, возвращаются заряженными позитивом и невероятной природной энергией».

Кстати, владельцы «Байкальской Региональной Компании» – Вероника Шородок и ее муж Сергей – тоже совершили летнее путешествие по следам «Турдесанта». Собрали команду из своих сотрудников – и отправились по Заларинскому кольцу.

«Примечательно, что Вероника и Сергей – сами выходцы из небольших сел, – добавил Алесандр Откидач. – После тура я разговаривал с Сергеем Владимировичем. Спрашиваю: «Ну как?». Он говорит: «Одним словом это чувство не описать. Когда я был маленьким, я мечтал уехать из своего села и никогда туда не возвращаться. А теперь вижу: стало намного краше! Меня гордость берет! Видно, что деревня живёт, деревня растёт». Такие отзывы дорогого стоят».

Фото: А. Фёдоров

КСТАТИ

Что мешает проекту расти

По словам Александра Откидача, интерес к нашей глубинке сегодня есть не только у местных туристов, которые ищут альтернативу Байкалу. Благодаря продвижению продуктов «Турдесанта», различным статьям, которые появляются при запросах в поисковике, проект уже известен далеко за пределами Иркутской области: «Интерес проявляют туристы из Красноярска, Уфы, Новосибирска. Местные жители не всегда могут оценить ценность продукта: «Ну, деревня, ну и что?». А для жителей других регионов прибайкальский сельский туризм – это сказка, фантастика».

Масштабированию проекта, по мнению Александра, мешают пробелы в законодательстве. Во-первых, до сих пор не принят закон о гостевых домах, а на территориях сегодня отсутствует необходимый номерной фонд. Во-вторых, есть сложности с легализацией процессов. «Важно, чтобы каждое звено в цепочке тура могло официально предоставлять свои услуги: бабушка – печь пирожки и угощать ими туристов, лодочник – перевозить гостей и так далее», – говорит Александр.

Юлия Жилкина

* Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».