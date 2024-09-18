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Звероводческое хозяйство из Приангарья получит 10 млн рублей на развитие сельского туризма

Отбор проводился в Минсельхозе России в рамках реализации федерального проекта «Развитие сельского туризма».

Как сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, размер гранта составляет 10 млн рублей. Из них 7,3 млн рублей – это средства федерального бюджета, 2,7 млн рублей средства областного бюджета.

«По количеству набранных баллов проект регионального звероводческого хозяйства успешно прошел отбор и занял 28 место. Всего в отборе принимало участие 126 проектов из разных регионов России», – отметил Илья Сумароков.

Основным видом детальности предприятия является разведение норок породы сапфир, стандартная темно-коричневая, скандинавская, белая, пастелевая, серебристо-голубая и жемчуг. В хозяйстве также разводят серебристых песцов и соболей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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