Программу областного материнского капитала продлили в Приангарье до конца 2030 года

Соответствующий законопроект рассмотрели на 15-й сессии Заксобрания региона. Депутаты поддержали предложенную инициативу в первом и окончательном чтении.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Закон о региональном материнском капитале действует у нас до конца 2026 года. Предложил продлить эту меру поддержки до 31 декабря 2030 года. Областной маткапитал – одна из весомых и востребованных мер социальной поддержки многодетных семей и продление действия этой меры в Год семьи является значимым. Мы целенаправленно повышаем качество жизни и социальную защищенность семей, имеющих двух или более детей, тем самым решая федеральную задачу по улучшению демографической обстановки в регионе, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Дополнительная мера социальной поддержки семей в виде областного материнского капитала, который предоставляется женщине при рождении второго, третьего ребенка или последующих детей, если ранее она не воспользовалась правом при рождении второго или третьего ребенка установлена законом Иркутской области №101-оз.

– Мы постоянно совершенствуем законодательство о региональном материнском капитале. Расширены категории семей, имеющих право на маткапитал – с 1 января 2024 года областной материнский капитал в Иркутской области можно получить на второго рожденного или усыновленного ребенка. Раньше эту меру поддержки могли получить только те семьи, где трое и более детей. А если в семье в 2024 году появится двойня, то маткапитал будет предоставлен на каждого из них. В этом году также расширен перечень направлений использования средств маткапитала. Их теперь 10, это больше чем направлений использования средств маткапитала, учрежденного на федеральном уровне, – уточнил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

С 2024 года средства регионального материнского капитала или часть средств можно использовать на приобретение для ребенка путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, на приобретение путевки для ребенка, сопровождающего его лица в санаторно-курортные организации или на оплату стоимости проезда ребенка, сопровождающего его лица к месту лечения, включая санаторно-курортное лечение, к месту отдыха детей и их оздоровления и обратно.

С начала года эта мера назначена 5 698 семьям, распорядились средствами маткапитала в 2024 году 9 935 семей. Размер регионального маткапитала ежегодно индексируют, с 1 апреля 2024 года он составляет 140 116,76 рубля.