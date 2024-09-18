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Банк Уралсиб увеличил ипотечный портфель по итогам 8 месяцев

Банк Уралсиб по итогам 8 месяцев увеличил ипотечный портфель в 1,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 133,5 млрд рублей.

Основной рост объемов кредитования и прироста портфеля в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxZWMzY

/ Сибирское Информационное Агентство /
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