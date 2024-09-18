Список категорий участников СВО, имеющих право на социальную поддержку, расширили в Иркутской области

18 сентября депутаты областного парламента во втором чтении рассмотрели инициативу губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, содействующим выполнению задач специальной военной операции в составе частных военных компаний. Парламентарии единогласно поддержали законопроект.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Вопросы поддержки участников спецоперации и их семей для нас остаются ключевыми. Правительство региона в тесном взаимодействии с депутатами Заксобрания разрабатывает и внедряет новые меры социальной поддержки, сегодня в регионе их 39. Безусловно в числе участников СВО, получающих региональные меры поддержки, должны быть и военнослужащие, содействующие выполнению задач специальной военной операции в составе частных военных компаний. Многие ветераны боевых действий ждали принятия этого документа, – отметил Игорь Кобзев.

Законопроект предусматривает внесение изменений в действующий Закон Иркутской области № 53-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей» в части расширения категории граждан, имеющих право на единовременные выплаты в связи с увечьем (ранением, травмой, контузией) или заболеванием в ходе проведения специальной военной операции, а также единовременных выплат членам семей в связи с гибелью (смертью) участника специальной военной операции. Кроме того, законом предусмотрено предоставление бесплатного отдыха детям участников СВО.