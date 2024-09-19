Новости

"Турдесант"
«Туристам нужны смыслы». Как прошел очередной сезон проекта «Турдесант»
Куда отправиться в мини-путешествие? 3 идеи от Александра Откидача
«Сельский туризм – не миф». Как «Турдесант» помогает строить бизнес на сельском гостеприимстве
Все материалы сюжета

«Мы умеем удивлять». «Агат-Авто» предлагает специальные условия для клиентов-юрлиц

Ландшафт регионального авторынка с 2022 года изменился кардинально: на смену знакомым брендам, покинувшим Россию, пришли марки из КНР. Как говорят в ГК «Агат-Авто», иркутский бизнес пока с осторожностью относится к китайским автомобилям, приобретаемым в корпоративный автопарк. В компании готовы помочь с выбором, предложить специальные цены и порадовать целом рядом льгот, делающих последующую эксплуатацию автомобиля более выгодной и удобной.

<p>Автосалон «Агат-Авто» на Трактовой, 22а. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Автосалон «Агат-Авто» на Трактовой, 22а. Фото: Андрей Фёдоров

«Сегодня рынок покупателя»

«Нынешнее состояние иркутского авторынка можно охарактеризовать как высококонкурентное. Сегодня это рынок покупателя», – говорит директор по маркетингу ГК «Агат-Авто» Александр Цветков.

По его словам, дефицита автомобилей на рынке нет, число брендов исчисляется десятками, почти в каждом из брендов есть по нескольку дилеров. «Нужно отличаться, чтобы тебя заметили. И нужно думать о клиенте, ведь покупка автомобиля – серьезное и весьма затратное мероприятие, и покупатель вправе спросить за каждый потраченный им рубль», – убежден Александр.

«Добро пожаловать в бизнес-класс»

В ГК «Агат-Авто» заботятся не только об автовладельцах-физлицах, но и о корпоративных клиентах. «Мы понимаем, что иркутский бизнес все еще с осторожностью относится к китайским автомобилям, приобретаемым в корпоративный автопарк, – делится управляющий директор ГК «Агат-Авто» Евгений Кобелев. – Вместе с тем, с 2022 года и начала существенных изменений на иркутском авторынке прошло почти три года, и японские (а также немецкие, корейские, российские) автомобили, купленные тогда, уже пробежали многие сотни тысяч километров и успели основательно “устать”».

Это значит, что пришло время всерьез подумать о приобретении легкового автомобиля производства КНР. «Мы, со своей стороны, делаем покупку и обслуживание для корпоративных клиентов выгоднее и удобнее, причем сразу в двух направлениях, – говорит Евгений. – Во-первых, совместно с нашим партнером, лизинговой компанией CARCADE (группа "Газпромбанк лизинг"), предлагаем, пожалуй, одни из самых низких цен на приобретение ряда автомобилей. Во-вторых, предлагаем целый ряд льгот, благодаря которым последующая эксплуатация автомобиля будет более выгодной и удобной».

<p>Евгений Кобелев, управляющий директор ГК «Агат-Авто». Фото: Андрей Фёдоров</p>

Евгений Кобелев, управляющий директор ГК «Агат-Авто». Фото: Андрей Фёдоров

При покупке автомобиля клиентом – юридическим лицом с ним заключается отдельный договор с фиксацией особых условий покупки и обслуживания, подчеркивает Евгений: «Как говорится – добро пожаловать в бизнес-класс!»

«Гарантия – это удобно»

Еще один важный аспект – гарантия. Для флагмана бренда JAECOO, модели J8, компания предлагает пожизненную гарантию на самые дорогие части автомобиля: кузов, АКП и двигатель.

«По кузову мы гарантируем защиту от сквозной коррозии и повреждений ЛКП, по двигателю и АКП под гарантию подпадают агрегаты в сборе за исключением расходников и навесного оборудования, – рассказывает технический директор ГК «Агат-Авто» по брендам CHERY, OMODA, JAECOO Александр Сокольников. – Важно, что расширенная гарантия дается силами и за счет ДЦ «Агат-Авто», в дополнение к стандартным условиям гарантии, предлагаемым JAECOO».

<p>Александр Сокольников, технический директор ГК «Агат-Авто» по брендам CHERY, OMODA, JAECOO. Фото: Андрей Фёдоров</p>

Александр Сокольников, технический директор ГК «Агат-Авто» по брендам CHERY, OMODA, JAECOO. Фото: Андрей Фёдоров

Добавим, что расширенная гарантия не имеет ограничений по сроку службы автомобиля и его пробегу, но предлагается только для первого владельца автомобиля, то есть после продажи следующие владельцы смогут рассчитывать лишь на стандартное обслуживание. «Если же машина остается в одних руках – гарантия превращается в пожизненную. Хочу отметить, что получение расширенной гарантии от «Агат-Авто» не несет для владельца абсолютно никаких дополнительных расходов или доплат ни при покупке, ни при обслуживании», – отмечает Александр.

JAECOO J8 – самый крупный автомобиль в линейке бренда, оснащается 2.0-литровым бензиновым турбомотором F4J20 мощностью 249 л.с. и 385 Нм, семиступенчатым роботом DCT 7 с двумя «мокрыми» сцеплениями, и полным приводом AWD TORQUE-VECTORING с управлением вектором тяги на задней оси. В ДЦ «Агат-Авто» автомобиль предлагается в трех комплектациях, от 4,049 до 4,749 млн руб.

ВАЖНО

5 спецусловий для бизнеса

<p>Автосалон «Агат-Авто» на Трактовой, 22 а.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>

Автосалон «Агат-Авто» на Трактовой, 22 а.
Фото: Андрей Фёдоров

Что предлагает «Агат-Авто» клиентам – юридическим лицам

  1. Сниженная стоимость нормочаса обслуживания и запасных частей для юридических лиц.
  2. ТО-0 в подарок при покупке автомобиля.
  3. Гарантированное предоставление подменного автомобиля на период ремонта.
  4. Постоплата счета за ТО и ремонт (до 5 дней после получения счета клиентом).
  5. Выделенный менеджер по технической поддержке.

В ЦИФРАХ

Специальные цены* «Агат-Авто» на автомобили для бизнеса

CHERY TIGGO 4 PRO              от 1 616 000 руб.
OMODA S5                              от 1 647 000 руб.
OMODA C5                              от 1 881 000 руб.
CHERY ARRIZO                          от 2 271 000 руб.
CHERY TIGGO 7 PRO MAX       от 2 483 000 руб.
CHERY TIGGO 8 PRO MAX       от 2 555 000 руб.
JAECOO J7                              от 2 600 000 руб.
JAECOO J8                              от 3 536 000 руб.

*Действуют до 31.12.20224 г.

Телефоны в Иркутске: 447 447 и  557 557

Реклама. Агат-Авто. Агат-Авто erid:2VfnxwieTzQ

<p>Евгений Кобелев, управляющий директор ГК «Агат-Авто».<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Евгений Кобелев, управляющий директор ГК «Агат-Авто».<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Евгений Кобелев, управляющий директор ГК «Агат-Авто».<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Евгений Кобелев, управляющий директор ГК «Агат-Авто».<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Евгений Кобелев, управляющий директор ГК «Агат-Авто». Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Цветков, директор по маркетингу ГК «Агат-Авто». Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Автосалон «Агат-Авто» на Трактовой, 22 а.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Автосалон «Агат-Авто» на Трактовой, 22а. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Александр Сокольников, технический директор ГК «Агат-Авто» по брендам CHERY, OMODA, JAECOO. Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Автосалон «Агат-Авто» на Трактовой, 22 а.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (695)


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
В Усть-Куте пройдет первая выездная сессия Байкальского риск-форума 2024
От заклинаний – к делу! Какая программа ждет участников БРИФ’24?
Байкальский риск-форум 2024 состоится в Иркутске 1-4 октября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес