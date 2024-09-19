«Мы умеем удивлять». «Агат-Авто» предлагает специальные условия для клиентов-юрлиц

Ландшафт регионального авторынка с 2022 года изменился кардинально: на смену знакомым брендам, покинувшим Россию, пришли марки из КНР. Как говорят в ГК «Агат-Авто», иркутский бизнес пока с осторожностью относится к китайским автомобилям, приобретаемым в корпоративный автопарк. В компании готовы помочь с выбором, предложить специальные цены и порадовать целом рядом льгот, делающих последующую эксплуатацию автомобиля более выгодной и удобной.
«Сегодня рынок покупателя»
«Нынешнее состояние иркутского авторынка можно охарактеризовать как высококонкурентное. Сегодня это рынок покупателя», – говорит директор по маркетингу ГК «Агат-Авто» Александр Цветков.
По его словам, дефицита автомобилей на рынке нет, число брендов исчисляется десятками, почти в каждом из брендов есть по нескольку дилеров. «Нужно отличаться, чтобы тебя заметили. И нужно думать о клиенте, ведь покупка автомобиля – серьезное и весьма затратное мероприятие, и покупатель вправе спросить за каждый потраченный им рубль», – убежден Александр.
«Добро пожаловать в бизнес-класс»
В ГК «Агат-Авто» заботятся не только об автовладельцах-физлицах, но и о корпоративных клиентах. «Мы понимаем, что иркутский бизнес все еще с осторожностью относится к китайским автомобилям, приобретаемым в корпоративный автопарк, – делится управляющий директор ГК «Агат-Авто» Евгений Кобелев. – Вместе с тем, с 2022 года и начала существенных изменений на иркутском авторынке прошло почти три года, и японские (а также немецкие, корейские, российские) автомобили, купленные тогда, уже пробежали многие сотни тысяч километров и успели основательно “устать”».
Это значит, что пришло время всерьез подумать о приобретении легкового автомобиля производства КНР. «Мы, со своей стороны, делаем покупку и обслуживание для корпоративных клиентов выгоднее и удобнее, причем сразу в двух направлениях, – говорит Евгений. – Во-первых, совместно с нашим партнером, лизинговой компанией CARCADE (группа "Газпромбанк лизинг"), предлагаем, пожалуй, одни из самых низких цен на приобретение ряда автомобилей. Во-вторых, предлагаем целый ряд льгот, благодаря которым последующая эксплуатация автомобиля будет более выгодной и удобной».
При покупке автомобиля клиентом – юридическим лицом с ним заключается отдельный договор с фиксацией особых условий покупки и обслуживания, подчеркивает Евгений: «Как говорится – добро пожаловать в бизнес-класс!»
«Гарантия – это удобно»
Еще один важный аспект – гарантия. Для флагмана бренда JAECOO, модели J8, компания предлагает пожизненную гарантию на самые дорогие части автомобиля: кузов, АКП и двигатель.
«По кузову мы гарантируем защиту от сквозной коррозии и повреждений ЛКП, по двигателю и АКП под гарантию подпадают агрегаты в сборе за исключением расходников и навесного оборудования, – рассказывает технический директор ГК «Агат-Авто» по брендам CHERY, OMODA, JAECOO Александр Сокольников. – Важно, что расширенная гарантия дается силами и за счет ДЦ «Агат-Авто», в дополнение к стандартным условиям гарантии, предлагаемым JAECOO».
Александр Сокольников, технический директор ГК «Агат-Авто» по брендам CHERY, OMODA, JAECOO. Фото: Андрей Фёдоров
Добавим, что расширенная гарантия не имеет ограничений по сроку службы автомобиля и его пробегу, но предлагается только для первого владельца автомобиля, то есть после продажи следующие владельцы смогут рассчитывать лишь на стандартное обслуживание. «Если же машина остается в одних руках – гарантия превращается в пожизненную. Хочу отметить, что получение расширенной гарантии от «Агат-Авто» не несет для владельца абсолютно никаких дополнительных расходов или доплат ни при покупке, ни при обслуживании», – отмечает Александр.
ВАЖНО
5 спецусловий для бизнеса
Что предлагает «Агат-Авто» клиентам – юридическим лицам
- Сниженная стоимость нормочаса обслуживания и запасных частей для юридических лиц.
- ТО-0 в подарок при покупке автомобиля.
- Гарантированное предоставление подменного автомобиля на период ремонта.
- Постоплата счета за ТО и ремонт (до 5 дней после получения счета клиентом).
- Выделенный менеджер по технической поддержке.
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CHERY TIGGO 4 PRO от 1 616 000 руб.
OMODA S5 от 1 647 000 руб.
OMODA C5 от 1 881 000 руб.
CHERY ARRIZO от 2 271 000 руб.
CHERY TIGGO 7 PRO MAX от 2 483 000 руб.
CHERY TIGGO 8 PRO MAX от 2 555 000 руб.
JAECOO J7 от 2 600 000 руб.
JAECOO J8 от 3 536 000 руб.
*Действуют до 31.12.20224 г.
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