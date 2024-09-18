144,1 тыс. автокредитов выдано в августе 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в августе 2024 года составило 144,1 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,6% (в июле 2024 года – 155,9 тыс. ед.).

Сократились в августе 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 210,6 млрд руб. За месяц они снизились на 8,6% (в июле 2024 года – 230,3 млрд руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в августе 2024 года выросло на 42,7% (в августе 2023 года – 100,9 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в августе 2024 года выдано в:

Москве (7,77 тыс. ед.),

Московской обл. (7,74 тыс. ед.),

Республике Татарстан (6,57 тыс. ед.),

Ростовской обл. (6,37 тыс. ед.),

Краснодарском крае (6,11 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

Ростовской обл. (-13,0%),

Белгородской обл. (-12,0%)

Кемеровской обл. (-11,7%),

Ставропольском крае (-11,5%),

Пермском крае (-11,4%).

Единственным регионом из топ-30, в котором выдача автокредитов за месяц, напротив, увеличилась оказалась Самарская область (+0,5%). В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов за месяц сократилось на 9,8% и 6,4% соответственно.

«Темпы выдачи автокредитов сохраняются на достаточно высоком уровне, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Начиная с марта текущего года число выданных автокредитов находится на уровне 140-160 тыс. единиц в месяц. Акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать высокий спрос на автокредиты. В то же время после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании начинают проявляться признаки постепенного и умеренного снижения темпов роста, связанные, прежде всего, с тем, что данный сегмент розничного кредитования стали покидать наиболее закредитованные заемщики».