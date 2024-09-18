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144,1 тыс. автокредитов выдано в августе 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в августе 2024 года составило 144,1 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,6% (в июле 2024 года – 155,9 тыс. ед.).

Сократились в августе 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 210,6 млрд руб. За месяц они снизились на 8,6% (в июле 2024 года – 230,3 млрд руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в августе 2024 года выросло на 42,7% (в августе 2023 года – 100,9 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в августе 2024 года выдано в:

  • Москве (7,77 тыс. ед.),
  • Московской обл. (7,74 тыс. ед.),
  • Республике Татарстан (6,57 тыс. ед.),
  • Ростовской обл. (6,37 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (6,11 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

  • Ростовской обл. (-13,0%),
  • Белгородской обл. (-12,0%)
  • Кемеровской обл. (-11,7%),
  • Ставропольском крае (-11,5%),
  • Пермском крае (-11,4%).

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Единственным регионом из топ-30, в котором выдача автокредитов за месяц, напротив, увеличилась оказалась Самарская область (+0,5%). В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов за месяц сократилось на 9,8% и 6,4% соответственно.

«Темпы выдачи автокредитов сохраняются на достаточно высоком уровне, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Начиная с марта текущего года число выданных автокредитов находится на уровне 140-160 тыс. единиц в месяц. Акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать высокий спрос на автокредиты. В то же время после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании начинают проявляться признаки постепенного и умеренного снижения темпов роста, связанные, прежде всего, с тем, что данный сегмент розничного кредитования стали покидать наиболее закредитованные заемщики».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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