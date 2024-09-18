Сбер сократил срок торгов в банкротстве до 6 месяцев

Это стало возможным за счет внедрения новых технологий, внесения изменений в стандартные процессы и развития профессиональной команды сотрудников.

Сбер сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25% за 3 года: с 8 до 6 месяцев. При этом банк за аналогичный период на 63% увеличил среднее количество участников на торгах — до трёх. Об этом сообщил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование».

Как отметил Евгений Акимов, продажа имущества во время процедуры банкротства — важнейший этап, который отделяет кредитора от возврата денег, а должника — от решения его финансовых проблем. Важно, чтобы залоговое имущество реализовывалось как можно быстрее и выгоднее. Однако рыночная статистика показывает: длительность процедур увеличивается, на торгах отсутствует конкуренция — и, как следствие, дисконты становятся больше.

«Последние 10 лет в России срок процедуры банкротства увеличивался в среднем на 7,5% в год. В итоге на рынке он вырос в два раза: если в 2015 году на банкротство в среднем уходило 738 дней, то в 2023 году процедура занимала уже 1350 дней. При этом в Сбере нам удалось достичь обратной тенденции: мы сократили средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25% за 3 года: с 8 до 6 месяцев», — Евгений Акимов, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка.

По словам Евгения Акимова, сейчас на рынке наблюдается очень низкая конкуренция среди желающих купить залоговое имущество. Так, в 55% торгов первого полугодия 2024 года участвовал лишь один претендент, в 19% — два, в 9% — три. Ещё один вызов нынешнего времени — большие дисконты при продаже. В среднем проблемные активы реализуются со скидками около 40% от их изначальной стоимости.

Евгений Акимов также рассказал, как Сбер справляется с вызовами рынка и помогает клиентам быстрее и выгоднее продавать проблемные активы. Важное направление — содействие работе арбитражного управляющего, ускорение проведения инвентаризации и оценки. Компания также простое и удобное для восприятия положение о реализации имущества, находящегося в залоге у банка, а собрания и комитеты кредиторов проводит онлайн на единой платформе BANKRO.TECH . Все эти меры помогают ускорить процедуру банкротства.

«Сделать процедуру банкротства более быстрой и эффективной также помогают наши инновационные технологии и цифровые сервисы. Например, на маркетплейсе бизнес-активов и залогового имущества Portal DA доступны как прямая покупка активов, так и покупка на торгах в банкротстве. Если клиент выбрал залоговое имущество, но не знает, как его купить, можем предложить онлайн-сервис "Агент в торгах". Он поучаствует в торгах и поможет купить интересующий лот по устраивающей клиента цене. Если же клиент выбрал объект, но у него не хватает средств на покупку, можем помочь оформить кредит для приобретения имущества с торгов по банкротству. Всё имущество, которое алгоритм маркетплейса Portal DA определит как активы, которые можно купить в кредит, будет покрыто сервисами Сбера "Кредитный потенциал" и "Автокредит". Кроме того, недавно мы разработали и внедрили безопасное цифровое пространство для обмена конфиденциальными данными DataRoom. Благодаря этому уникальному сервису клиенты могут безопасно обмениваться файлами размером до 1 Тб и экономить своё время», — Евгений Акимов, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка.