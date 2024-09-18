Сбер: в 2024 году объём сделок по комплексному урегулированию задолженности вырастет в 3 раза и достигнет 9 млрд рублей

Если в 2023 году Сбер в партнёрстве с другими кредиторами комплексно урегулировал 6,2 тыс. проблемных кредитов на сумму 2,9 млрд рублей, то за 8 месяцев 2024 года — уже 12,5 тыс. на 5,5 млрд рублей. По итогам текущего года Сбер ожидает 20 тыс. сделок по комплексному урегулированию долгов на общую сумму 9 млрд рублей — в 3 раза больше, чем в 2023 году. Об этом на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

«Мы прогнозируем, что в 2025 году количество сделок комплексного урегулирования достигнет 40 тысяч, а их объём составит 18 миллиардов рублей, то есть ожидается более чем 6-кратный рост по сравнению с 2023 годом. Анализ обратной связи показал, что 80% клиентов ощущают реальную помощь от реструктуризации по программе комплексного урегулирования. Заёмщики отмечают хорошие условия программы, высокую скорость принятия решения, простоту оформления и доброжелательное отношение сотрудников», — Денис Кузнецов, директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка.

Важно, что одновременно снижается средний срок, за который клиент получает решение по комплексному урегулированию, подчеркнул Денис Кузнецов. В прошлом году процесс в среднем занимал 16 дней, в этом — 13. В следующем году весь процесс будет проходить ещё быстрее — и полностью уйдёт в онлайн.

В 2022 году Сбер первым в стране предложил программу « Комплексное урегулирование » . Она помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию из-за потери работы, сокращения зарплаты или болезни. Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта), причём без ограничений по сумме и регионам выдачи. Сбер предлагает заёмщику снижение размера ежемесячного платежа, отсрочку или увеличение сроков кредитов. Таким образом, в Сбере можно решить самые сложные финансовые проблемы всего по одной заявке. Не нужно изучать программы реструктуризаций разных банков и собирать разные пакеты документов. Сегодня к программе подключились уже 11 финансовых организаций.