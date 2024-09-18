Новости

"Турдесант"
«Туристам нужны смыслы». Как прошел очередной сезон проекта «Турдесант»
Куда отправиться в мини-путешествие? 3 идеи от Александра Откидача
«Сельский туризм – не миф». Как «Турдесант» помогает строить бизнес на сельском гостеприимстве
Все материалы сюжета

ИЭСК подключит 2000 домов в Иркутском и Шелеховском районах конца года

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) до конца 2024 года обеспечит технологическое присоединение порядка 2 тыс. домов в Иркутском и Шелеховском районах.

Всего с начала года уже подключено 6500 абонентов. Эти данные от компании были озвучены на совещании в Иркутском районе. Работы будут вестись с учётом сохранения надёжности ранее подключенных потребителей и стабильной работы энергосистемы. Именно в Иркутском и Шелеховском районах осуществляется неконтролируемая застройка с объемом значительно превосходящим планы развития территорий, которая является одной из причин сложившейся ситуации.

Модернизации электросетевого хозяйства в этих районах поможет заключение регуляторного соглашения с Иркутской областью. «Мы совместно с Правительством региона подготовили соответствующее соглашение сроком на 10 лет. Это даст возможность нам уже в следующем году направить значительные инвестиции на реконструкцию питающих центров» - сообщил и.о. генерального директора Илья Бриллиантов.

Благодаря такому документу в 2025-2026 годах появится возможность реконструировать 12 подстанций и построить одну новую. Общий объем увеличения мощности составит почти 800 мегаватт. Это позволит подключить всех потребителей за этот период с учетом естественного прироста населения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
В Усть-Куте пройдет первая выездная сессия Байкальского риск-форума 2024
От заклинаний – к делу! Какая программа ждет участников БРИФ’24?
Байкальский риск-форум 2024 состоится в Иркутске 1-4 октября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес