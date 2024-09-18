ИЭСК подключит 2000 домов в Иркутском и Шелеховском районах конца года

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) до конца 2024 года обеспечит технологическое присоединение порядка 2 тыс. домов в Иркутском и Шелеховском районах.

Всего с начала года уже подключено 6500 абонентов. Эти данные от компании были озвучены на совещании в Иркутском районе. Работы будут вестись с учётом сохранения надёжности ранее подключенных потребителей и стабильной работы энергосистемы. Именно в Иркутском и Шелеховском районах осуществляется неконтролируемая застройка с объемом значительно превосходящим планы развития территорий, которая является одной из причин сложившейся ситуации.

Модернизации электросетевого хозяйства в этих районах поможет заключение регуляторного соглашения с Иркутской областью. «Мы совместно с Правительством региона подготовили соответствующее соглашение сроком на 10 лет. Это даст возможность нам уже в следующем году направить значительные инвестиции на реконструкцию питающих центров» - сообщил и.о. генерального директора Илья Бриллиантов.

Благодаря такому документу в 2025-2026 годах появится возможность реконструировать 12 подстанций и построить одну новую. Общий объем увеличения мощности составит почти 800 мегаватт. Это позволит подключить всех потребителей за этот период с учетом естественного прироста населения.