Новости

"Турдесант"
«Туристам нужны смыслы». Как прошел очередной сезон проекта «Турдесант»
Куда отправиться в мини-путешествие? 3 идеи от Александра Откидача
«Сельский туризм – не миф». Как «Турдесант» помогает строить бизнес на сельском гостеприимстве
Все материалы сюжета

Wildberries - рейдерский захват-2: два человека погибли, 30 задержаны

Перестрелка произошла сегодня, 18 сентября, днем у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор». В результате стрельбы погибли два человека, сообщает ТАСС. Еще трое, включая двух полицейских, получили ранения. Задержаны около 30 человек. 

"Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Wildberries сообщает, что попытка незаконного проникновения была осуществлена по двум адресам компании в Москве. 

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что «группа людей» под руководством ее мужа Владислава пытались захватить несколько офисов компании. Она назвала это неудавшимся "рейдерским захватом".

– Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка, – сообщила в телеграм-канале Татьяна Бакальчук.

Читайте также:

Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
16 сентября 2024
Wildberries выплатит продавцам 34,9 млрд руб. из-за пожара в Шушарах
9 августа 2024

Напомним, конфликт супругов начался после того, как в июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП — ООО «РВБ». Его учредителями стали ООО «Вайлдберриз» с 65% нового юрлица и ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») с 35%. Владислав Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», выступал против объединения компаний и утверждал, что Татьяна Бакальчук попала «под влияние братьев Мирзоян» (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию опровергла и подала на развод.  В сентябре Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB, пытаясь не допустить смены названия ООО «РВБ» — совместное предприятие Wildberries и Russ.

Эксперты указывали на несопоставимость масштабов бизнесов «Вайлдберриз» и «Русс Аутдор». Выручка ООО «Русс Аутдор» за прошлый год составила 27,9 млрд руб., выручка основного юрлица маркетплейса Wildberries ООО «Вайлдберриз» –  538,7 млрд руб. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Wildberries и рейдерский захват. Что это было?":
Все материалы сюжета (14)


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
В Усть-Куте пройдет первая выездная сессия Байкальского риск-форума 2024
От заклинаний – к делу! Какая программа ждет участников БРИФ’24?
Байкальский риск-форум 2024 состоится в Иркутске 1-4 октября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес