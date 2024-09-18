Wildberries - рейдерский захват-2: два человека погибли, 30 задержаны

Перестрелка произошла сегодня, 18 сентября, днем у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор». В результате стрельбы погибли два человека, сообщает ТАСС. Еще трое, включая двух полицейских, получили ранения. Задержаны около 30 человек.

"Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Wildberries сообщает, что попытка незаконного проникновения была осуществлена по двум адресам компании в Москве.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что «группа людей» под руководством ее мужа Владислава пытались захватить несколько офисов компании. Она назвала это неудавшимся "рейдерским захватом".

– Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка, – сообщила в телеграм-канале Татьяна Бакальчук.

Напомним, конфликт супругов начался после того, как в июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП — ООО «РВБ». Его учредителями стали ООО «Вайлдберриз» с 65% нового юрлица и ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») с 35%. Владислав Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», выступал против объединения компаний и утверждал, что Татьяна Бакальчук попала «под влияние братьев Мирзоян» (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию опровергла и подала на развод. В сентябре Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB, пытаясь не допустить смены названия ООО «РВБ» — совместное предприятие Wildberries и Russ.

Эксперты указывали на несопоставимость масштабов бизнесов «Вайлдберриз» и «Русс Аутдор». Выручка ООО «Русс Аутдор» за прошлый год составила 27,9 млрд руб., выручка основного юрлица маркетплейса Wildberries ООО «Вайлдберриз» – 538,7 млрд руб.