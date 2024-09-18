В Иркутске продолжат благоустройство комплекса «Иерусалимская гора»

В областном центре продолжается благоустройство историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Уже завершена подготовка территории и вертикальная планировка. Выполнены работы по обустройству тротуаров и дорожек, монтажу светодиодных светильников вдоль пешеходных путей.

Проектной документацией также предусмотрена организация рельефа с созданием уклонов для отведения поверхностных вод и оборудование пандуса для передвижения маломобильных групп населения.

В ближайшее время там приступят к установке гранитных информационных стендов и озеленению территории: высадят рябины и луговой газон.

– Это место всегда было и остается знаковым для горожан. С 1772 года на Иерусалимской горе располагалось кладбище, где захоронены более 100 тысяч представителей различных конфессий. С 1957 года здесь был Центральный парк культуры. Сейчас это общественное пространство является центром притяжения для иркутян и гостей нашего города. Там расположено более 20 зон отдыха, – отметил мэр Руслан Болотов.

Напомним, обновление этой территории началось в 2017 году с реконструкции Иерусалимской лестницы. А с 2018 года по национальному проекту в историко-мемориальном комплексе проведено четыре этапа благоустройства. За это время там сделали пешеходные дорожки, организовали освещение, расширили входную площадь, создали аллею, посвященную Георгиевским кавалерам, установили 12 гранитных информационных стендов с историческими справками, поставили камеры видеонаблюдения, скамейки и урны, провели ремонт ограждения по всему периметру.