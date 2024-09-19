Спрос на руководителей отдела персонала взлетел более чем в два раза в Иркутской области

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, что происходит со спросом на HR-специалистов в Иркутской области, и сколько готовы платить работодатели сотрудникам, отвечающим за поиск и найм персонала в компаниях.

За полные восемь месяцев 2024 года спрос на специалистов из сферы «Управление персоналом, тренинги» вырос в Иркутской области на 9% к такому же периоду прошлого года. В целом по стране потребность в специалистах по поиску и найму сотрудников также продолжает интенсивно расти, в этом году число вакансий для них увеличилось на +27%.

Если детализировать по профессиям, то больше всего работодатели нуждаются в «специалистах по кадрам» – на них приходится 33% от всех вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги», на втором месте по востребованности – специалисты по подбору персонала (31%), на третьем – менеджеры по персоналу (23%). Оставшиеся 13% – это предложения для бизнес-тренеров, директоров по персоналу, менеджеров по компенсациям и льготам и руководителей отдела персонала.

При этом, если анализировать, на каких специалистов из службы по работе с персоналом заметнее всего вырос спрос в этом году, то лидерами по этому критерию оказались руководители отдела персонала, число вакансий для которых взлетело сразу в 2,3 раза относительно 2023 года. Кроме того, заметно выросло количество вакансий для специалистов по кадрам (+42%) и директоров по персоналу (+18%). Напротив, снизился интерес работодателей к бизнес-тренерам (-41% вакансий) и менеджерам по компенсациям и льготам (-24%).

Самые высокие зарплаты в профобласти «Управление персоналом, тренинги» в Приангарье сейчас готовы платить директорам по персоналу (150 тыс. руб., в среднем, и это +60 тыс. руб. к прошлому году) и руководителям отдела персонала (110 тыс. руб., +20 тыс. руб.). Бизнес-тренеры могут рассчитывать на заплату 70 тыс. рублей, менеджеры по персоналу – на 57,3 тыс. рублей, специалисты по подбору персонала – 53,3 тыс. рублей, специалисты по кадрам – 54,9 тыс. рублей (+8,8 тыс. руб.), а менеджеры по компенсациям и льготам – 39,4 тыс. руб., причем именно эта специальность больше всего потеряла в сумме зарплатных предложений относительно прошлого года, – 37,6 тыс. рублей.