Свой Банк поднимает ставки по вкладам для бизнеса

С 16 сентября Свой Банк повышает процентные ставки по вкладам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максимальная доходность — 20,9% — гарантируется при размещении суммы от 50 млн рублей на срок от 181 до 270 дней.

Банк предлагает гибкие условия для корпоративных клиентов, которые теперь могут выбрать наиболее подходящий срок вклада — от 30 до 366 дней. При оформлении вклада до востребования гарантируется ставка 15,5%.

Процентные ставки по срочным вкладам зависят от периода размещения средств. При размещении на срок от 30 до 90 дней — доходность составит от 16,8% до 18,0%, от 91 до 180 дней — от 18,0% до 19,2%, от 181 до 270 дней — от 19,9% до 20,9%, от 271 до 366 дней — от 19,5 до 20,5%.

«Мы стремимся поддерживать развитие наших корпоративных клиентов, предоставляя им надежные инструменты для управления свободными средствами. Новые условия по вкладам позволяют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям получать более высокую доходность в условиях роста ключевой ставки», — отметил Сергей Витковский, руководитель Центра малого и среднего бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).

Вклад для бизнеса можно открыть на сумму от 300 тыс. до 400 млн рублей. Максимальное количество вкладов на одного клиента не ограничено. Более подробную информацию о вкладах можно узнать на сайте Своего Банка.