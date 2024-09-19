Молодежный день БРИФ пройдет в Иркутске 4 октября

Молодежный день в рамках VIII Байкальского риск-форума (БРИФ’24) состоится 4 октября в Иркутске. На мероприятие уже зарегистрировалось около 300 молодых специалистов со всей России.

Принять участие могут все желающие от 18 до 35 лет. Участие бесплатное. Заявки принимаются на сайте форума до 20 сентября (включительно).

Молодежный день БРИФ станет платформой для формирования инициатив по развитию северных территорий Иркутской области и созданию профессиональных сообществе в сфере устойчивого развития. Участники из Иркутска, Усть-Кута, Киренска, Ангарска, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Томска, Оренбурга и других городов смогут обменяться идеями, предложить свое видение развития региона и пообщаться с экспертами. Мероприятие пройдет в Доме молодежи.

В программе запланированы четыре тематические площадки: «Молодые управленцы», «Молодые инженеры», «Алло, мы ищем таланты!», «День науки». Участников ждут панельные дискуссии на актуальные темы: «Как важно иметь наставника», «Опыт молодых управленцев. Риски и возможности», «Применение ИИ в ТЭК, управление производством с применением цифровых решений». Также состоится торжественное открытие киберпространства в Доме молодежи, оснащенного при поддержке ИНК и первый турнир. В завершение мероприятия будут подведены итоги грантового конкурса «Молодежь PRO Север» и презентована новая часть комикса «Большая маленькая Лена», созданного на основе историй школьников Усть-Кутского и Киренского районов.