«ХлебСоль» снимает сериал

Торговая сеть «ХлебСоль», входящая в состав компании «Слата», в честь своего 10-летия запустила проект «Батя на колесах. Хлебосольная родня». В восьми городах области артисты выступят на городских площадках. Во время гастролей в каждом городе снимается эпизод одноименного сериала.

Тур по городам Иркутской области стартовал 14 сентября из Братска и завершится в Иркутске уже в это воскресенье, 22 сентября, на площади у памятника Александру III. Начало праздника в 17 часов.

– Наша сеть – это народные магазины, поэтому мы решили отметить юбилей таким вот образом, – рассказывает руководитель отдела по связям с общественностью сети «ХлебСоль» Яна Абалымова. – При этом артисты будут появляться как на праздничных площадках, так станут и героями одноименного сериала. Эпизод из Братска, с которого началась целая серия ярких мероприятий, уже доступен для просмотра по ссылке.

Во время всего турне снимается сериал «Батя на колесах», где главный герой ищет свою первую любовь Наташку. Все серии будут выходить в соцсетях нашей сети.

«Зажигательный парень, рожденный в 1990-е и выросший в деревне, решил отправиться в концертный тур на батиных «Жигулях» со своей веселой родней! его лучший друг МС Заммер заведет любую публику, а тетушки – Елена Анкудинова и Ольга Ковадло из фолк-дуэта «Оберег», исполнят народное под гармонь и балалайку в оригинальной аранжировке. Также прилагаются три локации для фото, гора подарков и мега-настроение», – добавила Яна Абалымова.

Все гости праздника могут получить подарки, если придут на мероприятие с чеками от покупок на сумму от 600 рублей, совершенных в сети дискаунтеров «ХлебСоль». В специальном поле на чеке необходимо заполнить личные данные и сбросить в лототрон на мероприятии.