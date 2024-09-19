Энергетики рассказали о самых востребованных функциях приложения у жителей Иркутской области

Рейтинг востребованных функций дистанционных сервисов составили в «Иркутскэнергосбыте» (входит в Эн+). Специалисты проанализировали запросы пользователей мобильных приложений – физических лиц, в августе 2024.

На первом месте просмотр платежных документов – квитанций, лицевых счетов, актов сверок (более 30 тысяч кликов). На втором месте по популярности платежные операции любыми способами. Этой функцией воспользовались более 20 тысяч раз за месяц. И закрывает тройку рейтинга популярности услуга по передаче показаний приборов учета. Данные счетчиков через приложение жители сообщили энергетикам 11 тысяч 810 раз.

– Такой анализ помогает нам посмотреть, что в действительности полезно для наших клиентов, а над чем ещё нужно поработать. Видим, что пока клиенты с осторожностью пользуются способом передачи показаний приборов учета воды по фото. Это достаточно новый функционал в нашем приложении. Надеемся, что в ближайшее время пользователи все же оценят его в полной мере. Этот способ сокращает время процедуры и избавляет от дополнительных манипуляций: переписывать и вносить данные счетчиков в отведенные графы, достаточно навести камеру на цифры и нажать кнопку, – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).

Приложение «Иркутскэнергосбыт» – это мобильная версия личного кабинета на сайте компании. Оно доступно всем клиентам. Самые активные пользователи этих дистанционных сервисов уже традиционно иркутяне, жители Ангарска и Братска. В других городах – Шелехове, Черемхове, Тулуне, также клиенты постепенно осваивают гаджеты и переходят на электронный формат взаимодействия с энергетиками. Если разобраться самостоятельно не получается, операторы в офисе всегда помогут установить сервис и расскажут об основных функциях.