20 компаний войдут в международную ТОР

Запуск территории планируется в следующем году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Корпорацию развития Дальнего Востока (КРДВ).

Правительственный законопроект о создании механизма депутаты поддержали в I чтении. Ожидается, что Госдума примет его в осеннюю сессию, сообщил на ВЭФ-2024 глава комитета нижней палаты по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Где будет международная ТОР – пока неизвестно. Однако президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме говорил, что первая такая зона должна появиться в Приморском крае.

Международная ТОР нужна для привлечения инвестиций, стимулирования инноваций и устойчивого роста в регионах. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ее площадь не может превышать более 20 м2, а располагаться на ней могут около 10–20 промышленных предприятий. Все компании, которые станут работать на этой территории, будут зарегистрированы в РФ и будут являться российскими. Но ожидается, что в них удастся привлечь иностранный капитал.

В начале 2020 года госаудиторы сообщили, что создание ОЭЗ и ТОР не привело к прорывному развитию регионов, в которых они действуют. В новом отчете оценка СП фактически осталась прежней – выраженной взаимосвязи между созданием льготных режимов и развитием регионов не обнаруживается.