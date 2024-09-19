Производство лососёвых в России выросло в четыре раза быстрее, чем за 10 лет

С 2015 года производство главного продукта аквакультуры в России, лососёвых, выросло вчетверо – с 39,5 до 159 тыс. тонн. К 2030 году строительство новых и реконструкция действующих предприятий вместе с увеличением самообеспеченности мальками и кормами позволит нарастить производство лососёвых пород до 250 тыс. тонн. В результате на рынке не только будет больше рыбы, но и свыше 90% этой рыбы будет отечественного происхождения. Такими подсчётами на VI международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге 17 сентября поделился руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

В 2015 году рынок лососёвых рыб в России составлял 132 тыс. тонн, при этом он на 70% был сформирован поставками из-за рубежа: Чили, Фарерских островов, Турции и т.д. По итогам 2023 года рынок не только вырос количественно – до 220,5 тыс. тонн, но и изменился структурно: теперь на импорт приходится менее трети продукции.

«Проделана громадная работа по переводу аквакультуры на рельсы собственного производства. Как мы видим, импорт лососёвых стремительно сокращается. По нашим прогнозам, в 2030 году на рынке будет 275 тыс. тонн рыбы этих пород, из которых более 90% – отечественного происхождения. Таким образом, по сравнению с 2015 годом собственное производство лососёвых вырастет в 6,3 раза, по сравнению с 2023 годом – в 1,6 раза, а импорт сократится в 3,7 раза и в 2,8 раза соответственно», – сказал Олег Князьков.

То есть, условно говоря, если в 2015 году россиянин покупал 10 стейков из лосося, то среди них из отечественной рыбы были 3, в 2023 году – уже 7, а в 2030 их должно стать 9.

Лососёвые – основа российской аквакультуры. В 2023 году они составляли около 40% от общего объёма товарного производства (402 тыс. тонн), в 2030, как ожидается, их доля достигнет 42% от совокупного результата (прогнозные 600 тыс. тонн).

«Сейчас основное внимание в аквакультуре сконцентрировано на строительстве новых и модернизации действующих питомников (рыбопосадочный материал), мощностей по производству специализированных рыбных кормов, отечественных инженерных решений УЗВ, садковых линиях для естественных водных источников. К 2030 году показатели самообеспеченности по рыбопосадочному материалу и кормам должны достичь 80% и 95% соответственно в противовес 14% и 10% за 2022 год. Объем инвестиций в питомники составит 29 млрд, а в кормовые мощности – 15 млрд рублей. Но главным фактором привлечения средств станет создание и реконструкция объектов по производству сёмги, форели, телапии и других ценных пород рыб – по нашей оценке, до 120 млрд рублей. Итого к 2030 году аквакультура может привлечь до 164 млрд рублей. Современные технологические тренды в мире в аквакультуре сконцентрированы на направлениях устойчивого развития, биотехнологий и цифровизации. Российский опыт сейчас больше сконцентрирован на импортозамещении, цифровых и инженерных средствах и предметах труда, а также сбыте и логистической цепи», – сообщил Олег Князьков.

По мнению эксперта, именно за аквакультурой будущее индустрии водных биоресурсов, ведь промышленный вылов ограничен квотами, необходимыми для сохранения экосистем, и во многом зависит от миграции рыб и их восполнения. То есть нет гарантии, что Россия каждый год сможет добывать рекордные 5,37 млн тонн в морях и океанах, как это получилось в 2023 году.

В противовес вылову развитие аквакультуры характеризуется неограниченным объемом роста. В мировом масштабе с середины прошлого десятилетия именно аквакультура удерживает звание источника рыбы №1 и увеличивает отрыв от вылова. Олег Князьков считает, что в 2030 году на Земле будет потребляться 104 млн тонн аквакультуры и 98 млн тонн вылова (53% и 47% от общей суммы).