Цифровые решения с пользой для компании: предпринимателей Иркутска приглашают на бизнес-ужин

Мероприятие «только для своих» пройдет 26 сентября.
26 сентября ИТ-компании Directum и DBA проведут в Иркутске мероприятие для крупного и среднего бизнеса. Участники встречи узнают, как различные программные продукты — от BPM до BI — помогают руководителям принимать стратегически верные решения, экономить ресурсы и управлять процессами.
В программе:
- доклад о цифровизации бизнес-процессов и ее эффектах;
- рассказ об особенностях BI-систем: ЦИАС в новых реалиях;
- лекция про российский рынок виртуализации;
- шоу «Кто быстрее: ИИ или человек?».
А также индивидуальные консультации, демонстрации продуктов и обсуждение кейсов компаний региона.
Затем участников ждет кулинарный мастер-класс, на котором можно будет пообщаться с коллегами и спикерами в непринужденной обстановке. Полное расписание бизнес-ужина смотрите на странице регистрации.
Будет полезно директорам по развитию и цифровой трансформации, руководителям крупных и средних компаний, представителям государственных органов.
Бизнес-ужин пройдет 26 сентября с 13:00 до 22:00 в Иркутске (точное место проведения сообщим лично). Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено, поэтому регистрируйтесь прямо сейчас.