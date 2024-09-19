Цифровые решения с пользой для компании: предпринимателей Иркутска приглашают на бизнес-ужин

Мероприятие «только для своих» пройдет 26 сентября.

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26 сентября ИТ-компании Directum и DBA проведут в Иркутске мероприятие для крупного и среднего бизнеса. Участники встречи узнают, как различные программные продукты — от BPM до BI — помогают руководителям принимать стратегически верные решения, экономить ресурсы и управлять процессами.

В программе:

доклад о цифровизации бизнес-процессов и ее эффектах;

рассказ об особенностях BI-систем: ЦИАС в новых реалиях;

лекция про российский рынок виртуализации;

шоу «Кто быстрее: ИИ или человек?».

А также индивидуальные консультации, демонстрации продуктов и обсуждение кейсов компаний региона.

Затем участников ждет кулинарный мастер-класс, на котором можно будет пообщаться с коллегами и спикерами в непринужденной обстановке. Полное расписание бизнес-ужина смотрите на странице регистрации.

Будет полезно директорам по развитию и цифровой трансформации, руководителям крупных и средних компаний, представителям государственных органов.

Бизнес-ужин пройдет 26 сентября с 13:00 до 22:00 в Иркутске (точное место проведения сообщим лично). Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено, поэтому регистрируйтесь прямо сейчас.

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