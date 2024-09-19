Гора Соболиная вошла в семерку самых популярных горнолыжных курортов этого лета

Цифровая экосистема МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. Горнолыжный курорт «Гора Соболиная» в Байкальске вошел в топ-7 популярных мест у туристов. При этом большую часть визитов совершили жители других регионов.
По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских горных курортов летом 2024 года выросла на 28% в годовом сопоставлении. Лидером по количеству посещений стал кластер в посёлке Красная Поляна близ Сочи (курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна») – на него пришлась треть от общего турпотока на российские ГЛК. Второе место занял горноалтайский «Манжерок» с долей 15% от всех летних поездок россиян на горные курорты. Тройку лидеров замыкает «Архыз» в Карачаево-Черкесии – 14% визитов.
ТОП-10 горных курортов России по турпотоку летом 2024 г., доля от всех поездок на ГЛК:
|
Курорт
|
Регион
|
Доля
|
Горный кластер Сочи («Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна»)
|
Краснодарский край
|
33%
|
«Манжерок»
|
Республика Алтай
|
15%
|
«Архыз»
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
14%
|
«Эльбрус» и «Чегет»
|
Республика Кабардино-Балкария
|
8%
|
«Белокуриха»
|
Алтайский край
|
6%
|
«Бобровый лог»
|
Красноярский край
|
6%
|
«Гора Соболиная»
|
Иркутская область
|
5%
|
«Домбай»
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
4%
|
«Абзаково»
|
Республика Башкортостан
|
2%
|
«Шерегеш»
|
Кемеровская область
|
2%
66% летних поездок на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днём (без ночевок). Треть путешественников (34%) оставались на ГЛК на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила 3 дня.
Большую часть визитов на ГЛК летом совершили приезжие: жители соседних регионов (25%) и гости из других федеральных округов (49%). На местных пришлось всего 26% посещений (с помощью Big Data исключались те, кто работает на территории комплексов или живёт поблизости). Самыми популярными курортами по числу посетителей из других регионов и федеральных округов стали «Домбай» и «Архыз», «Манжерок», «Эльбрус» и «Чегет» – доля местных жителей здесь составила всего от 8% до 12%.