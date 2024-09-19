Гора Соболиная вошла в семерку самых популярных горнолыжных курортов этого лета

Цифровая экосистема МТС совместно с Минэкономразвития России изучили поездки на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. Горнолыжный курорт «Гора Соболиная» в Байкальске вошел в топ-7 популярных мест у туристов. При этом большую часть визитов совершили жители других регионов.

По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских горных курортов летом 2024 года выросла на 28% в годовом сопоставлении. Лидером по количеству посещений стал кластер в посёлке Красная Поляна близ Сочи (курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна») – на него пришлась треть от общего турпотока на российские ГЛК. Второе место занял горноалтайский «Манжерок» с долей 15% от всех летних поездок россиян на горные курорты. Тройку лидеров замыкает «Архыз» в Карачаево-Черкесии – 14% визитов.

ТОП-10 горных курортов России по турпотоку летом 2024 г., доля от всех поездок на ГЛК:

Курорт Регион Доля Горный кластер Сочи («Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром Поляна») Краснодарский край 33% «Манжерок» Республика Алтай 15% «Архыз» Республика Карачаево-Черкесия 14% «Эльбрус» и «Чегет» Республика Кабардино-Балкария 8% «Белокуриха» Алтайский край 6% «Бобровый лог» Красноярский край 6% «Гора Соболиная» Иркутская область 5% «Домбай» Республика Карачаево-Черкесия 4% «Абзаково» Республика Башкортостан 2% «Шерегеш» Кемеровская область 2%

66% летних поездок на горные курорты пришлись на экскурсионные визиты одним днём (без ночевок). Треть путешественников (34%) оставались на ГЛК на несколько дней, средняя продолжительность такого путешествия составила 3 дня.

Большую часть визитов на ГЛК летом совершили приезжие: жители соседних регионов (25%) и гости из других федеральных округов (49%). На местных пришлось всего 26% посещений (с помощью Big Data исключались те, кто работает на территории комплексов или живёт поблизости). Самыми популярными курортами по числу посетителей из других регионов и федеральных округов стали «Домбай» и «Архыз», «Манжерок», «Эльбрус» и «Чегет» – доля местных жителей здесь составила всего от 8% до 12%.