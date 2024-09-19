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«Как ты будешь смотреть в глаза нашим детям»: Татьяна Бакальчук прокомментировала стрельбу в офисах Wildberries

Перестрелка произошла 18 сентября у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор».

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям. Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?», – говорит Татьяна Бакальчук в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.

По информации ТАСС, во время инцидента ранения получили три человека – трое из них полицейские. Задержаны около 30 человек. Погибли двое.

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Напомним, конфликт супругов начался после того, как в июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП — ООО «РВБ». Его учредителями стали ООО «Вайлдберриз» с 65% нового юрлица и ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») с 35%. Владислав Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», выступал против объединения компаний и утверждал, что Татьяна Бакальчук попала «под влияние братьев Мирзоян» (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию опровергла и подала на развод.  В сентябре Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB, пытаясь не допустить смены названия ООО «РВБ» — совместное предприятие Wildberries и Russ. Эксперты указывали на несопоставимость масштабов бизнесов «Вайлдберриз» и «Русс Аутдор». Выручка ООО «Русс Аутдор» за прошлый год составила 27,9 млрд руб., выручка основного юрлица маркетплейса Wildberries ООО «Вайлдберриз» –  538,7 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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