В Красноярске прошёл слёт корпоративных волонтёров РУСАЛ и Эн+

Более 100 самых активных участников волонтёрской программы «Помогать просто» из 26 территорий ответственности компаний РУСАЛ и Эн+ приехали в Красноярск. В течение двух дней, 10 и 11 сентября, для гостей и участников слёта проходила образовательная, деловая и экскурсионная программа.

Программа «Помогать просто» объединяет движения корпоративного и городского волонтерства на базе благотворительного фонда «Центр социальных программ» РУСАЛа. Среди ярких проектов фонда – экологический марафон по очищению берегов рек «День реки», ежегодная экопрограмма «Зеленая волна», благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!». Также в этом году впервые прошёл проект по заповедному волонтёрству «Лето в заповеднике» – команда волонтёров занималась обустройством экологической тропы к скальному массиву Ермак в национальном парке «Красноярские Столбы».

В первую очередь, Слёт проводится для мотивации и обучения волонтёрского корпоративного сообщества из городов ответственности компаний РУСАЛ и Эн+. В рамках образовательной программы, для участников прошли практико-ориентированные тренинги и проектная школа, где волонтёры не только были слушателями, но и сами разрабатывали векторы развития волонтёрской программы.

На Слёте также прошло пленарное заседание «Амбассадоры изменений». В качестве спикеров выступили представители власти, бизнеса и общественности. В том числе Глеб Федотов, директор департамента социальных проектов Эн+, и Юлия Герцик, директор департамента обеспечения устойчивого развития бизнеса АО «Русский Алюминий менеджмент». Вместе с участниками эксперты обсудили, как корпоративные волонтёры становятся проводниками новых социальных технологий в своих городах.

В качестве специального гостя на Слёт приехала Мария Миронова – актриса театра и кино, народная артистка России, президент и соучредитель благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист». Гостья не только рассказала о своей благотворительной деятельности, но и пообщалась с волонтёрами.

«Я всегда стараюсь чётко выставить свои приоритеты. Сейчас, конечно, на первом месте семья. Но долгое время почти все свои силы отдавала Фонду. И сейчас приятно осознавать, что благотворительность и волонтёрство очень органично вплелись в нашу повседневную жизнь. Я вижу, что всё больше людей в разных компаниях, в разных сферах не просто помогают другим, но и создают собственные благотворительные проекты», – поделилась Мария.

Ещё одна из причин проведения Слёта – юбилей благотворительного фонда. В 2024 году Центру социальных программ РУСАЛа исполняется 20 лет. За это время Центр поддержал грантами более 1300 благотворительных и волонтёрских проектов в сибирских городах на сумму более 22 млрд рублей.

«На этом Слёте мы не только занимаемся наставничеством и обучением наших волонтёров. Мы также чествуем людей, которые совершает прекрасные, добрые и нужные дела в территориях присутствия РУСАЛ и Эн+. Они помогают людям старшего возраста, помогают детям, делают свои города чище, лучше и интереснее. Мы очень благодарны им. Это уникальный вклад для компаний – когда сотрудники являются не только профессионалами в своём деле, но и выступают в качестве позитивного примера для своих коллег, семьи и друзей», – рассказала Елена Тарасова, исполнительный директор Фонда «Центр социальных программ» РУСАЛа.

В качестве завершения Слёта все участники поднялись на Торгашинский хребет по одной из самых длинных лестниц в России. Чтобы достичь вершины, волонтёры преодолели 1683 ступени.