Средняя цена за квадратный метр на рынке элитной недвижимости Москвы за год выросла на 15%

Общий объем спроса за летний период на рынке первичной жилой недвижимости Московского региона составил 8 000 лотов (458 тысяч квадратных метров), что на 4,1% меньше количественных показателей лета прошлого года и на 3,3% меньше относительно весны этого года. Данные приводит компания Ricci | Жилая недвижимость.

«Основная часть спроса летом 2024 года пришлась на лоты бизнес-класса – 82,3%. В этом сегменте мы отмечаем наибольшее падение – на 5,2% относительно лета 2023-го и на 0,3%, – весны 2024-го соответственно. При этом спрос на делюкс-недвижимость вырос как по сравнению с прошлым летом (+1,2%), так и с весенними показателями (+0,8%). Одним из основных факторов такого роста можно считать покупку недвижимости с целью сохранения средств ввиду экономической нестабильности в мире. В премиальном сегменте спрос поднялся на 4% относительно показателей лета прошлого года, а в сравнении с весенним периодом этого года наметилось небольшое снижение – на 0,5%», – отметила генеральный директор Ricci | Жилая недвижимость Екатерина Ломтева.

В Ricci | Жилая недвижимость обращают внимание на то, что средняя цена за квадратный метр на рынке недвижимости Москвы по итогам лета 2024 года составила 576,6 тысяч рублей, что на 15,3% больше показателей лета прошлого года и на 3,1% превышает среднюю цену за квадратный метр по состоянию на весну 2024 года.

Так, в бизнес-классе увеличение средней цены за квадратный метр за год составило 14,1% (484,4 тысячи рублей за квадратных метр против 424,6 тысячи рублей), а с весны этого года показатель увеличился на 3,3% – средний бюджет покупки за период этого года составлял 469,1 тысячи рублей за квадратных метр.

В сегменте «премиум» – также рост, +16,5% относительно аналогичного прошлогоднего периода (921,8 тысячи рублей за квадратных метр против 809,9 тысячи рублей). В сравнении с весной этого года средняя выросла на 3,7%, ранее она составляла 889,2 тысячи рублей за квадратных метр.