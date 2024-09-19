«Мы живём в эпоху перемен». 10 цитат БРИФ’23

Совсем скоро в Иркутске стартует VIII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ’24). О чем говорили на БРИФе в прошлом году? Что актуально сейчас?

Ключевая тема БРИФ’24 – эффективное управление бизнесом в эпоху перемен. Впервые БРИФ`24 расширит свою программу выездной сессией в Усть-Куте, которая состоится накануне мероприятия – 29-30 сентября. Пока подготовка форума в самом разгаре, предлагаем вспомнить 10 самых ярких цитат БРИФ'23.

1. «Жизнь – это перемены»

«Иногда, кажется, небо падает на землю. Но мы с вами живём постоянно в эпоху перемен, и мы к этому должны быть готовы, – заявил на БРИФ’23 основатель ИНК Николай Буйнов. – Не надо бояться перемен. Не надо от них прятаться, нужно максимально находить себя».

Он добавил, что с точки зрения бизнеса нужно быть «адаптивными, потребности меняются, всё меняется. <…> Важно не бояться выращивать внутри себя новые идеи, новые проекты».

2. «Нужен рывок вперёд»

В Иркутской области реализуется более 180 инвестиционных проектов, объем инвестиций превышает 3 трлн руб. «Их успешная реализация невозможна без развития территорий и создания инфраструктуры. Нужен рывок вперёд», – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на БРИФ'23.

– Конечно, сегодня нам нужна социальная инфраструктура. На пленарной сессии приводилось много разных причин, почему регион отстаёт, но сегодня важно мобилизоваться и сделать. Задача следующего периода – это создание вместе с Иркутской нефтяной компанией проектных решений, проведение мастер-планирования территории Усть-Кута. Там много инвесторов. Усть-Кут, я считаю, не только центр газохимического кластера, но и центр деревянного домостроения, центр лесной продукции с наибольшей добавленной стоимостью.

3. «Усть-Кут нуждается в развитии»

Город Усть-Кут является исторически крупным транспортным узлом, через который идут значимые финансовые потоки федерального уровня. И речь не только об Иркутской нефтяной компании, есть и другие проекты, заявила на БРИФ директор Усть-Кутского газоперерабатывающего завода ИНК, депутат Законодательного собрания Иркутской области Татьяна Молостова .

По её словам, все заинтересованы в развитии Усть-Кута, но на протяжении последних десятилетий город не получал должного финансирования. Проблем много, и их срочно надо решать. Сейчас территория не успевает за промышленным развитием, считает Татьяна Молостова.

– Что мы предлагаем? Мы готовы стать флагманом в нашем регионе и разработать мастер-план экономического развития Усть-Кута, чтобы оценить всю экономику, где есть большое предприятие, есть место малому и среднему бизнесу, есть место новым рабочим местам, новым налогам. Под это нужно рассчитать транспортные узлы, профессиональные и образовательные учреждения, объёмы медицинской помощи и так далее. И этот качественный мастер-план, согласованный и утверждённый на всех уровнях региональной и федеральной власти, нужно реализовывать. Надо торопиться. Времени осталось немного. Мы должны уже сейчас показывать жителям Усть-Кута, что здесь есть перспективы и здесь можно жить.

4. «К нам едут со всей страны»

Строительство Иркутского завода полимеров идет полным ходом. Масштабная стройка привлекает огромное количество людей, требует развития соответствующей инфраструктуры и открывает новые возможности для малого бизнеса.

– Вы не поверите, но в Усть-Кут сейчас приезжают квалифицированные кадры со всей страны – от Калининграда до Владивостока, – заявил на БРИФ заместитель директора строящегося Иркутского завода полимеров Александр Дядькин. – При всех плюсах вахтовых посёлков, есть люди, которые готовы приехать надолго и развивать регион. И таких людей много. Приезжают семьями, с бабушками, с дедушками, у кого-то есть дети. В свою очередь, и сама компания заинтересована в развитии территории, планирует строить инфраструктуру, чтобы привлечь технически грамотный персонал для работы вдолгую.

5. «Регионы конкурируют за человеческий капитал»

«Несколько лет назад ключевым предметом конкуренции регионов были деньги, инвестиции, сейчас – человеческий капитал», – уверена Екатерина Верещагина, Стратеджиком. По ее словам, конкурировать важно не только за квалифицированные кадры, обеспечивающие работу предприятия, но и за другие целевые группы.

«Специалисты из других регионов, переезжая, нуждаются в комфортной городской среде, культурной повестке. Это невозможно реализовать без творческой прослойки, без эффективного предпринимательского сообщества. Важно, чтобы и молодежь видела свое будущее на территории».

По словам Екатерины, роль социальных инвестиций крупного бизнеса сегодня меняется. «Если раньше их воспринимали как способ «затыкания дыр», подстраховки в реализации госпрограмм, то сейчас это инструмент устойчивого развития территории. У крупных компаний есть ресурсы для долгосрочных и масштабных вложений, ориентация на достижение результата, а главное – бизнес как никто другой способен привносить и апробировать инновационные подходы и методики».

6. «Сегодня людей не хватает в принципе»

«Проблема дефицита кадров актуальна для всех регионов – от Калининграда до Владивостока», – заявил на БРИФ заместитель генерального директора по управлению персоналом Иркутской нефтяной компании Владислав Поздышев. Сегодня в ИНК трудится 16 тысяч человек.

– На форуме мы обсудили важный вопрос – искать или развивать кадры? Очевидно, необходимо искать, особенно, когда компания растет быстро и нужно наращивать компетенции. Но, чтобы дальше передавать знания, необходимо развивать собственных сотрудников, без этого ничего не получится. Критично важно, чтобы руководители понимали систему, цель, куда они идут, как вовлекают сотрудников в бизнес-процессы.

Вторая важная задача – после того, как обменялись лучшими практиками, выстроили процессы, компанию, – как сделать так, чтобы кадры оставались с нами? Рабочая сила сейчас становится гибкой и подвижной, почему она должная остаться с вами? Ответ на этот вопрос лежит в плоскости того, что мы называем благоприятной средой для развития. Это то, что невозможно воспроизвести. Можно повторить, скопировать все элементы, можно даже найти деньги, но отношения, забота, человечность – это то, что по-прежнему удерживает людей.

7. «Экономика растет слишком быстро, нужно спустить пар»

– Проблема нынешнего этапа нашего развития заключается в том, что рост экономики приобретает экстенсивный характер, – считает Антон Струченевский, исполнительный директор – главный экономист аналитического отделения Сбербанка. – Мы начинаем больше производить товаров и услуг, но для того, чтобы их производить, нужно увеличить примерно в столько же раз и количество занятых людей, а рабочая сила ограничена. До тех пор, пока мы не будем расти за счёт увеличения производительности труда, проблема перегрева останется. Поэтому задача ЦБ сейчас немного остудить экономику.

8. «Углеводородное будущее продлится чуть дольше, чем мы планируем»

«Нефть не потребуется, газ пора закрутить, а уголь еще вчера надо было перестать добывать. Не всё так. Углеводородное будущее продлится чуть дольше, чем мы планируем», – заявил на БРИФ’23 руководитель по консалтингу Аналитического центра ТЭК Денис Дерюшкин.

– Нефть будет востребована и через 10 лет. Электромобилизация всего мира не произойдёт так быстро, как обещают. Но, даже если это произойдёт, у нас всё равно будет достаточно спроса на нефть, 80 млн баррелей будет требоваться на нефтехимию, на авиатопливо, на судовое топливо. В общем, спроса будет достаточно, даже если 100% всех машин будут «бегать» на зелёной энергии.

Ключевой риск – это недоинвестирование в традиционные энергоресурсы, потому что следствие этого – цены на энергоресурсы растут как на дрожжах. Причина – дефициты на рынке. Инвестиции в отрасль за последние несколько лет упали примерно два раза. Соответственно, новых ресурсов, новых запасов восполняется всё меньше и меньше. Через 10 лет мы можем оказаться в картинке, когда нефть будет стоить 150-200 долларов просто потому, что её недостаточно для удовлетворения спроса. Я бы не недооценивал нефть и фактор спроса.

Газ – тем более. Газ – это вообще переходное топливо, многие страны видят в нем определённое спасение, в некотором смысле удешевление самой декарбонизации. Газ – это лучше, чем уголь. Это аксиома. Но есть современные угольные котлы, которые оптимизируют выбросы, оптимизируют загрузки, поэтому и для угля есть будущее.

Я бы радикально не смотрел на эту проблематику. Когда говорят: «Нефть не потребуется, газ пора закрутить, уголь перестать добывать и распустить всех шахтёров, переквалифицировав их в инженеров по искусственному интеллекту» – не всё так. Углеводородное будущее продлится чуть дольше, чем мы планируем. Спрос на традиционные ресурсы может начать снижаться, но всё равно это огромный рынок, и задача России – оставаться на нём конкурентными.

10. «Надо нести риск-культуру в массы»

«Мы все здесь рассказываем о победах и удачах, как у нас всё получается. А те, у кого не получается – не выступают, – поделился на БРИФ’23 постоянный участник мероприятия генеральный директор генеральный директор РискТЭКонсалт Владимир Орлов. – По роду деятельности, я часто бываю вовлечён в проекты, где надо что-то спасать».

По мнению эксперта, вся проблема в риск-культуре.

– Не изменив риск-культуру лиц, принимающих решения, всё остальное бесполезно. А Байкальский риск-форум – это, наверное, сейчас в стране самый главный институт по изменению культуры и управления рисками. Миссия форума – просвещение обучение, нести риск-культуру в массы, как это не помпезно звучит. И это действительно так, потому что методичку можно изучить, сертификат можно получить, а голову изменить – это долгая задача.

10. «БРИФ – проект, которому нет аналогов в нашей стране»

Как изменился БРИФ?

– Если в первые годы большая часть спикеров презентовали свои компании, то сегодня делятся практическим опытом, что и требовалось от БРИФа, – заявил начальник ЦИТС ИНК Дмитрий Зотов.

По его мнению, БРИФ – проект, которому нет аналогов в нашей стране. За семь лет изменился БРИФ, изменилась и сама Иркутская нефтяная компания.

– Я как производственник могу сказать, что в компании увеличилось не только количество персонала, но и количество объектов, повысился уровень безопасности. В компании открываются новые направления, в компании, которая развивается, интересно работать. Приезжаешь на вахту и пару дней смотришь, что уже успели построить, что запустить, что пробурить. Я двенадцать лет работаю в компании и могу сказать, что компания вышла на совершенно новый уровень развития.

VIII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ`24) пройдет в Иркутске с 1 по 4 октября. Ключевая тема форума – «Эффективное управление бизнесом в эпоху перемен». Организатор мероприятия – группа компаний ИНК. Форум соберет ведущих экспертов, представителей бизнеса и государственных органов для обсуждения актуальных вызовов и перспектив развития экономики в условиях глобальных изменений. В этом году форум акцентирует внимание на практических решениях для повышения эффективности бизнеса. Подробная программа и регистрация доступны на сайте VIII Международного Байкальского риск-форума.