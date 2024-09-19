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2,96 млн микрозаймов выдано в августе

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2024 года количество выданных микрозаймов составило 2,96 млн ед., немного сократившись (на 0,7%) по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2024 года – 2,98 млн ед.).

Снизился в августе 2024 года и объем выданных микрозаймов, который составил 29,2 млрд руб. За месяц данный показатель сократился на 1,7% (в июле 2024 года – 29,7 млрд руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в августе 2024 года также немного сократилось - на 0,6% (в августе 2023 года – 2,98 млн ед.).

При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в августе 2024 года выдано в:

  • Москве (167,9 тыс. ед.),
  • Московской обл. (142,9 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (113,2 тыс. ед.),
  • Республике Башкортостан (100,3 тыс. ед.),
  • Свердловской обл. (99,6 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное снижение выдачи микрозаймов в августе 2024 года в регионах РФ отмечено в:

  • Республике Адыгея (-16,0%),
  • Саратовской обл. (-1,9%),
  • Алтайском крае (-1,7%),
  • Нижегородской обл. (-1,7%),
  • Новосибирской обл. (-1,5%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 число выданных микрозаймов увеличилось, в том числе в:

  • Республике Башкортостан (+3,0%),
  • Республике Саха (Якутия) (+2,4%),
  • Пермском крае (+1,6%),
  • Иркутской обл. (+1,3%),
  • Тюменской обл. (+1,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в августе снизился на 0,4% и 1,0% соответственно.

«После падения в начале лета, в последующие два месяца выдача микрозаймов стабилизировалась, вернувшись, по сути, к минимальным значениям второй половины прошлого года, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. Так, в прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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