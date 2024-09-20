Жители «Хрустального парка» рассказали о плюсах жизни за городом

В пресс-службе «Хрустального» выяснили, чем иркутян привлекает жизнь вдали от города.

«Это была моя мечта!», «Просыпаюсь от пения птиц и так от этого кайфую», «У нас очень хорошие соседи», «Мне нужна природа, а супруге – городские удобства, поэтому выбрали золотую середину», «Тут очень спокойно и безопасно, велики лежат на улице, никто не трогает», «Тут ощущение уже не просто квартиры, а дома» – именно так говорят жители «Хрустального парка», рассказывая о своем опыте проживания.

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

Чистый воздух и близость к природе

«Хрустальный парк» окружен зелеными лесами, а всего в 500 метрах находится залив Ангары. В отличие от горожан, у жителей поселка есть возможность проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом, гулять в лесу или у водоемов. Летом можно плавать на сапборде на заливе, а осенью – ходить по грибы в ближайший лес.

Тишина и спокойствие

Здесь нет шумных магистралей, громких сборищ у подъездов, соседства с ресторанами и ночными клубами. На ночь можно спокойно открыть окно и наслаждаться тишиной и чистым воздухом.

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

Соседское сообщество

«Хрустальный парк» славится своей культурой добрососедства – здесь все собираются вместе на праздники, всегда помогут и поддержат. И, в отличие от густонаселенных многоэтажек, все знают друг друга в лицо и по именам.

Инфраструктура для отдыха и спорта

В последние годы уже стало нормой, что в каждом строящемся ЖК обязательно возводятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, велосипедные дорожки и многое другое. Жители «Хрустального» в этом пункте абсолютно не обделены – здесь есть свои многофункциональные площадки для занятий спортом, большие корты, шикарные прогулочные зоны, уютные беседки для встреч. Стоит отметить, что в отличие от крупных ЖК здесь нет столпотворений, а ребятишкам не нужно ждать очереди, чтобы покачаться на качели, каждый найдет, чем ему заняться.

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

Близость ко всему необходимому

Стереотип о том, что все необходимое находится только в городе, а загородным жителям остается только мечтать о близости магазинов, кафе, детских садов и школ, уже переросло в миф. В центре «Хрустального парка» находится муниципальный детский сад, а в школу детей возят автобусы. В шаговой доступности расположены продуктовые магазины, семейный мини-маркет «Мистер Банана», пекарня, кафе, пункты выдачи Wildberries, OZON. В общем, комфортная загородная жизнь!

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

Что говорят жители «Хрустального парка»?

Дарья Молс – жительница Финского-2 квартала микрорайона «Хрустальный парк».

Как давно вы переехали в «Хрустальный парк»?

– В 2019 году мы с мужем познакомились и почти сразу купили квартиру в Итальянском квартале (один из первых в «Хрустальном парке»), поэтому, можно сказать, именно тут зародилась наша семья.

Квартира 40 квадратных метров была хоть и небольшой, но сколько же теплых воспоминаний с ней связано: мы вместе делали ремонт, постоянно приглашали к себе друзей.

Чуть позже задумались о расширении, и наш менеджер нашла для нас отличный вариант в строящемся на тот момент Финском-2 квартале: квартира чуть больше 80 квадратных метров, еще и со своим участком. Ну, и дальше пошло-поехало: ремонт, переезд, рождение сына.

Откуда вы узнали о «Хрустальном парке»?

– Про «Хрустальный» мне рассказала подруга, они с мужем тогда как раз приобрели здесь таунхаус. Мне жилой комплекс понравился с первого взгляда. Недолго думая, мы связались с менеджером.

Какие плюсы «Хрустального парка» вы можете выделить, исходя из опыта своего проживания?

– В первую очередь, важный плюс – это хорошие соседи. У нас отношения уже не просто «соль-перец попросить», соседи стали нам второй семьей. Мы собираемся на вкусные ужины, наши дети постоянно играют во дворе или друг у друга, устраиваем совместные поездки. Еще у нас есть чаты по тематикам, например, чат мамочек помогает мне бороться с тревожностью, там всегда можно найти дельный совет или поддержку. Кстати, как мама малыша, я выделила для себя еще огромный плюс: не надо носить коляску по этажам!

И в целом, в «Хрустальном парке» очень приятно гулять, мы с сыном часами гуляем и играем на детских площадках в разных кварталах. Всё чисто, зелено, радует глаз. А если еще взять кофе и выпечку в местной коммерции – идеально!

Фото предоставлено пресс-службой «Хрустального»

А есть ли минусы?

– Мы во время ремонта не предусмотрели дополнительную шумоизоляцию и иногда все-таки слышим соседей, да и они нас тоже.

Кстати, ходит ли ваш сын в муниципальный детский сад, расположенный в центре «Хрустального парка»?

– Пока нет, нам 1,8 года, еще стоим в очереди. На территории скоро откроется частный детский сад, но мы и туда из-за возраста не попали. Также очень надеюсь, что в будущем здесь появятся кружки и секции для детей разных возрастов, в микрорайоне очень много семей с детьми, и в этом плане для бизнеса здесь настоящий «голубой океан».

Расскажите о вас с мужем, чем вы занимаетесь?

– Я – главный экономист в Сбербанке, сейчас в декрете, но без дела не сижу: мы с подругой Анной Цыгановой, открыли кафе «Мой маленький Париж» на центральном въезде в «Хрустальный парк». Открыть общепит раньше тут никто не рискнул, поэтому, когда мы узнали о свободном помещении, решили сразу действовать, продали торговую точку на Лисихе и все силы вложили в кафе у дома.

Моего мужа зовут Андрис, он владелец сети магазинов спортивной одежды «Ananas»* в Иркутске, Ангарске и Калининграде. Изначально семейный бизнес начинался с сети магазинов «ТВОЕ», но мы не хотели зависеть от франчайзинга, поэтому в 2016 году решили создать свой бренд и свои магазины, нашли классную питерскую фабрику, работаем над ассортиментом и постоянно находимся в поиске идей и партнеров.

Сейчас в «Хрустальном парке» достраивается Датский квартал, сдача запланирована на 4 квартал 2024 года. Прогуляться по построенным кварталам, окунуться в атмосферу загородной жизни в «Хрустальном парке» можно уже сейчас. А подобрать подходящую квартиру или таунхаус поможет ваш персональный менеджер. Для записи на экскурсию звоните: 999-700 или оставляйте заявку на сайте.