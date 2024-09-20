Каждый четвертый иркутянин считает свое питание на работе хаотичным

Эксперты российской платформа онлайн-рекрутинга hh.ru спросили иркутян про их питание на работе, и выяснили, кому чаще удается придерживаться здорового режима и рациона, а кто, напротив, считает его хаотичным.

42% опрошенных работающих жителей Приангарья питаются на работе едой, принесенной из дома, еще 53% – могут приготовить еду сами, а могу заказать ее в доставке, сходить в кафе или ресторан, лишь 5% постоянно питаются в обеденный перерыв в заведениях общепита.

Чаще всего со своей едой на работу приходят представители сферы образования (58% из них), представители транспортно-логистической сферы (44%) и бухгалтеры (41%). Реже всего – высший и средний менеджмент (26%) и маркетологи (20%).

Недельные затраты на питание на работе большинства опрошенных составляют от 1 до 3 тыс. рублей (42% ответов), еще 25% тратят от 3 до 5 тыс. рублей в неделю, 24% – менее 1 тыс. рублей, оставшиеся 9% могут позволить себе бюджет более 5 тыс. рублей. Самыми экономными оказались администраторы и курьеры, среди них 24% тратят на свое питание менее 1 тыс. рублей в неделю.

Любопытно, что каждый четвертый респондент назвал свое питание на работе хаотичным (25%), и среди тех, кто дал такой ответ больше всего водителей (42%), представителей творческих профессий (36%) и медиков (30%). Здорового питания даже на работе придерживаются чаще всего маркетологи (45%), руководители (43%), строители и ИТ-специалисты (по 42%).