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«Газпром-медиа» сообщил о закрытии Comedy Club на ТНТ

Последний выпуск намечен на 20 сентября. Об этом сказано в сообщении «Газпром-медиа».

Последний выпуск 20 сентября начнется с официального заявления резидента, ведущего и креативного продюсера юмористического шоу Гарика Харламова.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», – заявляет креативный продюсер.

Напомним, что шоу выходит на ТНТ с 2005 года. За 19 лет в эфир выпустили 20 сезонов: более 800 оригинальных выпусков. Comedy Club награжден двумя премиями ТЭФИ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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