Отопление включили в половине домов Иркутска

Отопительный сезон стартовал в Иркутске 18 сентября. За три дня отопление появилось в большинстве соцобъектов столицы Приангарья. Полностью город будет подключен к теплу на предстоящих выходных.

Ново-Иркутская ТЭЦ перешла на зимний режим работы оборудования 18 сентября. Тепло продолжает поступать в социальные объекты города: школы, детские сады, больницы. Сейчас к теплу подключено более 75% соцобъектов города и примерно половина многоквартирных домов.

Батареи теплеют в домах микрорайонов Березовый, Топкинский, Первомайский, Университетский.

Сегодня подача тепла также запланирована в предместье Глазково. Также тепло появится в жилом секторе в районе Советских переулков Ленинского округа, улиц Депутатской, Пискунова, городка ИВАТУ.

Кроме того, будут подключены котельные, обслуживающие Правобережный и Ленинский округа, в частности улицы Баррикад, Черского, Освобождения, Вьюжная и Иртышская.