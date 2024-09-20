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Строительство жилого комплекса, по проекту архитектора Кенго Кумы, стартовало в Иркутске на улице Сурикова

В Иркутске возводится комплекс зданий на улице Сурикова. Они строятся по проекту одного из самых влиятельных архитекторов современности – Кенго Кумы. Спроектированные им здания в Токио, Сиднее, Ванкувере, Данди (Шотландия), Париже и других городах мира, отражающие гармонию между человеком и природой, получили всемирное признание за инновационные принципы дизайна и передовые технологии.

Вместо закрытой промышленной зоны на берегу Ангары появится 62 тысячи метров комфортабельного жилья с единым стилобатом и внутренними улицами. Площадь стилобата составит почти 12 тысяч квадратных метров. Внутри расположатся открытые для всех современные общественные пространства с кафе, ресторанами, воркшопами, предприятиями сферы услуг. Проект предусматривает возможность свободного выхода к реке. Помимо благоустроенной прилегающей территории здесь появится парковка на 359 автомобилей.

В настоящее время на площадке осуществляется вывоз грунта, разработка котлована, ведется подготовка к заливке бетона.

Ранее на этом месте сначала находилась центральная электрическая станция, а затем ТЭЦ. Значительная часть Цесовской набережной представляла собой промышленную площадку, поэтому не была доступна для горожан на протяжении столетия. Проект, для осуществления которого Олег Дерипаска пригласил выдающегося архитектора современности, позволит вернуть в исторический центр жилую функцию, наполнит его значимыми инфраструктурными объектами, привлечет инвестиции, создаст новые рабочие места.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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