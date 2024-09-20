Ущерб ИЭСК от похитителей электроэнергии за восемь месяцев составил более 87 млн рублей

С января по август текущего года Иркутская электросетевая компания выявила 500 случаев бездоговорного потребления, или попросту кражи электроэнергии. Большая их часть сосредоточена в населенных пунктах Иркутского района: Грановщине, Хомутово, Урике. Общий объем похищенной электроэнергии составил 75,2 млн кВт*ч на сумму более 87 млн рублей. В сравнении с тем же периодом прошлого года сумма ущерба выросла почти на 30%: в 2023 году за 8 месяцев специалисты составили 516 актов на 67,3 млн рублей.

Энергетики связывают такую динамику хищений электроэнергии с хаотичным и лавинообразным ростом индивидуального жилищного строительства в Иркутском районе. Незаконные подключения еще больше нагружают центры питания и могут привести к выходу из строя оборудования и линий электропередачи зимой.

«При незаконном подключении к сетям происходит неконтролируемый рост нагрузки. - рассказывает директор департамента транспорта электроэнергии АО «ИЭСК» Игорь Зубарев. – А это, в свою очередь, приводит к выходу из строя электрооборудования и отключению большого количества потребителей. Например, от трансформатора мощностью 100 кВа могут получать питание 6 домов с разрешённой мощностью 15 кВт. Но добавьте на этот трансформатор всего 2 незаконно подключённых потребителя, и его загрузка приблизится к критической, а в итоге без света останутся все эти 8 домов на длительное время – заменить трансформатор за полчаса невозможно. То есть, любой житель может почувствовать эффект от действий особо предприимчивых граждан, решивших не платить за электроэнергию».

Чаще всего в ходе выездных проверок специалисты ИЭСК фиксируют незаконные подключения к сетям или вмешательства в работу систем учёта электроэнергии: самовольная замена прибора учета и трансформаторов тока, срыв пломб, перенос вводного устройства. В ходе проведения рейдов энергетики отключают такие присоединения и составляют акты о нарушениях. В итоге собственники будут обязаны заплатить и штраф, и всю стоимость потребленной электроэнергии. Только после этого дом могут официально подключить.

Работу по выявлению случаев бездоговорного потребления электроэнергии в ИЭСК проводят еженедельно на территории всей Иркутской области. Сообщить о фактах незаконного подключения к электрическим сетям можно по телефону 8 (3952) 792-480 или в аккаунты "Свет38" в социальной сети "ВКонтакте" или в мессенджере Telegram. (https://t.me/svetpriangaria38)