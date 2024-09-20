Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила рейтинг дебетовых карт с кешбэком на все покупки в сентябре 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру.

В рейтинге рассматривались дебетовые карты с кешбэком в категории «на все покупки» в Топ-100 банков по размеру активов на 01.08.24 г. В ходе исследования эксперты помимо размера кешбэка проанализировали такие параметры как условие обмена баллов кешбэка на рубли, количество бонусных категорий, величина кешбэка у партнеров, размер ставки на остаток средств карты или по накопительному счету, стоимость выпуска, обслуживания и смс-информирования по карте и другие факторы.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».