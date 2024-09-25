Парк-отель «Байкал-Аляска» вошел в тройку лучших инвестпроектов в сфере туризма в стране

Топ инвестиционных проектов в сфере туризма определили по итогам питч-сессии на IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!». Парк-отель «Байкал-Аляска», который создан на коллективные инвестиции в Иркутске, был признан экспертами одним из лучших в стране.

Фото А. Федорова

На IV Российском туристическом форуме «Путешествуй!» прошла питч-сессия «Топ инвестиционных проектов в туризме», где участники презентовали свои инвестиционные проекты и инновационные идеи с целью их реализации и масштабирования. По итогам очной защиты в тройку лучших вошли проекты «Гранд Селигер», туристическая ОЭЗ «КилиГрад» и парк-отель «Байкал-Аляска».

– Безусловно, признание нас одним из лучших инвестиционных проектов в стране очень важно для нас. Эксперты оценили и уникальность, и высокую рентабельность проекта, – поделился его автор Анатолий Казакевич. – Статус одного из лучших инвестпроектов в сфере туризма повышает привлекательность парк-отеля для инвестиций и способствует росту капитализации проекта. Такой сигнал экспертов понятен профессиональным инвесторам: это хороший повод для инвестиций в наше развитие.

Анатолий Казакевич. Фото А. Федорова

Напомним, «Байкал-Аляска» – первый в Сибири тематический отель, открывающий грандиозную историю освоения Востока России и Аляски. Проект реализуется на коллективные инвестиции в живописном месте на берегу Ангары – вблизи от центра, вдали от суеты, на территории популярного у иркутян парка «Поляна». Здесь на одной территории собрано более 20 видов спорта отдыха – не многие парки в России могут похвастаться таким разнообразием. Парк уже стал крупнейшей площадкой для отдыха и корпоративных мероприятий. Отель «Байкал-Аляска» удобен и для путешественников, открывающих Байкал.

– Наша методология создания туристических проектов силами предпринимателей на коллективные инвестиции – уникальна для всей страны. Мы объединяем ресурсы и создаем уютные и прибыльные территории для отдыха: кто-то вкладывается финансами, кто-то компетенциями, кто-то – материалами или услугами. В итоге получается единое целое. Например, в парке «Поляна» сегодня ведут деятельность более 25 предпринимателей, а инвестировали в проект уже более 100 человек – и это тоже, по большей части, предприниматели Иркутска. Команда реализации – группа подрядчиков, около 50 различных команд. Все мы вкладываем и время, и деньги, и силы, и любовь в создание общего дела, – пояснил Анатолий.

По его словам, интерес к такому формату в профессиональном сообществе растет год от года: в Иркутск приезжают девелоперы со всей страны – чтобы изучить и перенять опыт группы компаний “Сфера Байкала” с проектами набережной “Солнечная дорога” (у ледокола “Ангара”), парка “Поляна”, парк-отеля “Байкал-Аляска”. С 2024 года Анатолий Казакевич вошел в состав преподавателей “Сколково” в рамках программы “Гостеприимные города” с опытом реализации туристических проектов государственно-частного партнерства на коллективные инвестиции предпринимателей.

– Надеюсь, популяризация этого опыта вдохновит других предпринимателей на реализацию еще более масштабных проектов. Методика позволяет людям объединяться, создавать комфортные места отдыха для себя и гостей и получать прибыль. Можно ли наш опыт тиражировать? Да, конечно. Если у вас есть участок 3-7 Га у воды, с хорошей транспортной доступностью, мы можем предложить проект для реализации под ключ, парк-отель + более 20 видов активностей. В перспективе мы планируем создавать франшизу, – добавил Анатолий Казакевич.