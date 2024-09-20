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Таксистам запретят поднимать цены в плохую погоду и при ЧС

Такие предложения сформированы по итогам межфракционного заседания в Госдуме, на котором обсуждались эти меры. Об этом пишут «Известия».

На межфракционном заседании в Госдуме 19 сентября представители всех партий обсуждали поправки в закон о такси. Он вступил в силу 1 сентября 2023 года, но стал слишком сложным для исполнения. По итогам заседания был сформирован свод рекомендаций депутатам и чиновникам по корректировкам, которые нужно внести в регулирование.

Новый закон создал сразу несколько серьезных проблем участникам рынка, особенно самозанятым таксистам, которых в отрасли большинство – до 3 млн человек, по оценкам фракции «Новые люди».

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Фракция ЛДПР настаивает на том, что необходимо бороться с экономически необоснованным повышением цен, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он пояснил: это следует сделать через запрет увеличивать стоимость поездки в такси во время чрезвычайных ситуаций или природных катаклизмов. Таксисты часто это делают во время паники людей и скачка спроса на этом фоне.

– На рынке не должно быть злоупотреблений, манипуляций и завышения цен, поездки должны быть безопасными, а их стоимость экономически обоснованной, – подчеркнул он.

Согласно данным «Чек Индекс», средний чек на такси в России составил 489 руб. – на 8% больше, чем год назад. В столице средняя цена поездки увеличилась на 6% – до 797 руб. «После роста спроса на такси в 2023 году, происходившего на фоне низкой базы 2022 года, в 2024 году он замедлился, но все же превышает прошлогодний уровень», – говорят эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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