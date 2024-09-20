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Безработица в Центральной России упала до рекордного показателя в 1,8%

В РФ безработица составила 2,5%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Центробанка.

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Ситуация на рынке труда значительно различается по регионам России. Минимальным уровень безработицы в июле оказался в Центральном федеральном округе России (ЦФО), снизившись до 1,8%. Банк России собирает данные по своим семи главным управлениям в разных частях страны.

Показатель в центральной части РФ постепенно уменьшался весь год: в январе он составлял 2,2%, в мае – 1,9%, а в июле, по последним данным, опустился до 1,8%.

По данным ЦБ, самая высокая безработица в Сибири – 2,9%, а также на юге России – 4,7%. В целом, по данным регулятора, показатель в стране в июле был 2,5%.

Напомним, что сегодня работодатели отказываются от барьеров в найме, отношение рекрутеров к частоте смены соискателями работы меняется. Только 39% рекрутеров с настороженностью относятся к тем, кто меняет работу чаще, чем раз в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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