Безработица в Центральной России упала до рекордного показателя в 1,8%

В РФ безработица составила 2,5%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Центробанка.

Ситуация на рынке труда значительно различается по регионам России. Минимальным уровень безработицы в июле оказался в Центральном федеральном округе России (ЦФО), снизившись до 1,8%. Банк России собирает данные по своим семи главным управлениям в разных частях страны.

Показатель в центральной части РФ постепенно уменьшался весь год: в январе он составлял 2,2%, в мае – 1,9%, а в июле, по последним данным, опустился до 1,8%.

По данным ЦБ, самая высокая безработица в Сибири – 2,9%, а также на юге России – 4,7%. В целом, по данным регулятора, показатель в стране в июле был 2,5%.

Напомним, что сегодня работодатели отказываются от барьеров в найме, отношение рекрутеров к частоте смены соискателями работы меняется. Только 39% рекрутеров с настороженностью относятся к тем, кто меняет работу чаще, чем раз в год.