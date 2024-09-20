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Ингосстрах Банк повышает ставки по вкладам до 18,9%

С 19 сентября 2024 года Ингосстрах Банк улучшил условия по всем вкладам в рублях.

Максимальный доход 18,9% годовых в линейке депозитов можно получить при оформлении вклада «Карамель», без пополнения и снятия. Теперь самую выгодную ставку можно зафиксировать как на 6, так и на 12 месяцев.

До 16% годовых увеличилась ставка по вкладу «Карамель Плюс» с опциями пополнения и снятия. Топ-ставки действуют при выборе депозита на полгода или год с выплатой процентов в конце срока. Вклады линейки «Карамель» доступны для оформления как новым вкладчикам, так и тем, кто последние 3 месяца не пользовался сберегательными продуктами банка.

Дополнительную выгоду до 1% годовых от суммы срочных рублевых вкладов до 2 млн ₽  можно получить при оформлении подписки «Инго Плюс». Выгода доступна при покупках по картам Ингосстрах Банка от 75 000 ₽ в месяц и начисляется ингорублями на бонусный счет программы лояльности.

Наиболее выгодные ставки действуют при оформлении стандартных депозитов в приложении или интернет-банке: на 0,25 процентных пункта выше, чем при открытии в офисах. Ознакомиться с подробными условиями по вкладам можно на сайте Ингосстрах Банка.

Справка о банке:

Ингосстрах Банк – универсальный коммерческий банк, основан в 1993 году.  Предлагает широкий набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам. Ингосстрах Банк имеет кредитные рейтинги A-(RU) от рейтингового агентства АКРА, «А-|ru|» от НРА и ruA- от «Эксперт РА». Дополнительная информация на сайте www.ingobank.ru.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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