Владислава Бакальчука обвинили в трех уголовных преступлениях

В их числе убийство. Об этом пишет РБК.

После перестрелки в офисе Wildberries 18 сентября силовики задержали мужа Татьяны Бакальчук Владислава Бакальчука. Во время инцидента ранения получили три человека – двое из них полицейские. Задержаны около 30 человек. Погибли двое.

Представитель бизнесмена подтвердил РБК его задержание. «Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 (убийство); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Он задержан на 48 часов», – сказал он.

Напомним, конфликт супругов начался после того, как в июле Wildberries и оператор наружной рекламы Russ зарегистрировали СП — ООО «РВБ». Его учредителями стали ООО «Вайлдберриз» с 65% нового юрлица и ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор») с 35%. Владислав Бакальчук, который владеет 1% ООО «Вайлдберриз», выступал против объединения компаний и утверждал, что Татьяна Бакальчук попала «под влияние братьев Мирзоян» (бенефициары Russ). Он пожаловался на ситуацию главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Татьяна Бакальчук эту версию опровергла и подала на развод. В сентябре Владислав Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB, пытаясь не допустить смены названия ООО «РВБ» — совместное предприятие Wildberries и Russ.

Эксперты указывали на несопоставимость масштабов бизнесов «Вайлдберриз» и «Русс Аутдор». Выручка ООО «Русс Аутдор» за прошлый год составила 27,9 млрд руб., выручка основного юрлица маркетплейса Wildberries ООО «Вайлдберриз» – 538,7 млрд руб.