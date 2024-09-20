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День реки Ангары предлагают ввести в Иркутской области

В поддержку инициативы 20 сентября во Дворце детского и юношеского творчества в Иркутске пройдет праздничное мероприятие. Об этом рассказали в мэрии.

С 14:00 будет работать интерактивная площадка: мастер-классы, викторины, игры. Концертная программа начнется в 15:00. Вход свободный.

Официальной датой празднования предлагают назначить 20 сентября.

– Праздник позволит привлечь внимание общественности к природоохранной деятельности и необходимости сохранения водных ресурсов и уникальных экосистем Прибайкалья. Этот день станет важным событием для жителей нашего региона, многие населенные пункты которого расположены вдоль реки, а также будет интересен гостям Иркутской области и даст возможность повысить туристическую привлекательность территорий, – рассказали организаторы.

Напомним, что в Иркутской области с 2015 года каждое первое воскресенье сентября празднуется день озера Байкал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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