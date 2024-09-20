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Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%, однако привычного повышения ставок по банковским вкладам не последовало . Причина в том, что большинство банков, прогнозируя этот шаг регулятора, подняли ставки задолго до этого. Аналитики уверены, что в этом году рынок сбережений покажет рекордный рост за всю историю России. По прогнозам, к концу года портфель сбережений физлиц на рынке увеличится на четверть – до 55,8 трлн рублей (во всех валютах).

В Иркутске максимальные ставки по вкладам находятся на уровне 20,0-24,5% годовых. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством. Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями – когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 19 сентября 2024 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

Банк Название Ставка, % Сумма от, руб Срок вклада Выплата % Пополнение / Снятие Доп-но
1 Азиатско-Тихоокеанский Банк Ключевой 24,51% 50 000 1098 дн Ежемесячно Да/Да
Процентная ставка является переменной, определяется исходя из размера ключевой ставки Банка России
2 Банк "Приморье" Подарок 21,50% 100 000 1095 дн По окончании Нет/Нет -
3 Альфа-Банк Альфа-Вклад. Без пополнения и снятия 21,00% 10 000 3 года Ежемесячно Нет/Нет -
4 Банк УРАЛСИБ Вклад «Доход» (онлайн) 20,50% 1 000 1100 дн Ежемесячно Нет/Нет -
5 Байкальский банк ПАО Сбербанк Вклад «Лучший %» (онлайн) 20,00% 100 000 3 года По окончании Нет/Нет -
6 Банк Солидарность Солидарность. Ключевой 19,50% 100 000 395 дн Каждые 30 дн Да/Нет
Процентная ставка является переменной, определяется исходя из размера ключевой ставки Банка России
7 Дальневосточный банк Вклад «Новые возможности» 19,50% 50 000 186 дн Ежемесячно Нет/Нет -
8 РЕАЛИСТ БАНК Классический 19,10% 100 000 181 дн По окончании Нет/Нет -
9 Ингосстрах Банк Карамель 18,90% 10 000 183 дн По окончании Нет/Нет -
10 Цифра банк Основной 18,89% 1 000 395 дн По окончании Нет/Нет -

/ Сибирское Информационное Агентство /
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