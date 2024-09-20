13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%, однако привычного повышения ставок по банковским вкладам не последовало . Причина в том, что большинство банков, прогнозируя этот шаг регулятора, подняли ставки задолго до этого. Аналитики уверены, что в этом году рынок сбережений покажет рекордный рост за всю историю России. По прогнозам, к концу года портфель сбережений физлиц на рынке увеличится на четверть – до 55,8 трлн рублей (во всех валютах).
В Иркутске максимальные ставки по вкладам находятся на уровне 20,0-24,5% годовых. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством. Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями – когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 19 сентября 2024 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|№
|Банк
|Название
|Ставка, %
|Сумма от, руб
|Срок вклада
|Выплата %
|Пополнение / Снятие
|Доп-но
|1
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|24,51%
|Банк "Приморье"
|21,50%
|3
|Альфа-Банк
|21,00%
|Банк УРАЛСИБ
|20,50%
|5
|Байкальский банк ПАО Сбербанк
|20,00%
|Банк Солидарность
|19,50%
|7
|Дальневосточный банк
|19,50%
|РЕАЛИСТ БАНК
|19,10%
|100 000
|9
|Ингосстрах Банк
|18,90%
|Цифра банк
|18,89%