13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%, однако привычного повышения ставок по банковским вкладам не последовало . Причина в том, что большинство банков, прогнозируя этот шаг регулятора, подняли ставки задолго до этого. Аналитики уверены, что в этом году рынок сбережений покажет рекордный рост за всю историю России. По прогнозам, к концу года портфель сбережений физлиц на рынке увеличится на четверть – до 55,8 трлн рублей (во всех валютах).

В Иркутске максимальные ставки по вкладам находятся на уровне 20,0-24,5% годовых. Портал SIA.RU выбрал ТОП-10 вкладов с самыми высокими ставками, используя для выборки только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей. Именно эта сумма, как известно, застрахована государством. Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями – когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 19 сентября 2024 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )