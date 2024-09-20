Благодаря металлургам в Шелехове благоустроили территорию у «Станции юных техников»

Сотрудники Иркутского алюминиевого завода придумали проект и подали заявку в региональную программу инициативных проектов «Есть решение!».

В Иркутской области с 2023 года реализуется программа «Есть Решение!», в рамках которой у активных жителей региона появляются дополнительные возможности развивать общественные пространства, а также поддерживать активность в культурной и спортивной жизни городов и сёл.

Год назад у сотрудников Иркутского алюминиевого завода появилась идея благоустроить территорию клуба «Станция юных техников» в Шелехове, по которой раньше было затруднительно передвигаться к корпусам клуба. Тропинки с множественными провалами не имели поверхности, а в дождливую погоду превращались в грязь и слякоть. А так как парковочных мест не было, машины загораживали безопасный вход и выход для учащихся.

По задумке заводчан, воспитанники клуба будут на новой площадке безопасно и интересно проводить время на переменах, а родители - комфортно ждать своих детей после занятий.

Идея была поддержана. Проект по благоустройству территории клуба «Станция юных техников» одобрили на уровне областной власти, выделив деньги из регионального бюджета. Необходимое софинансирование обеспечила со своей стороны и компания РУСАЛ. Общие инвестиции в проект составили 2,3 млн рублей.

Сейчас работы завершены: оборудованы удобные парковочные места для всех посетителей клуба, в том числе, для людей с ОВЗ. Также на территории клуба сделали велопарковку, а для детей установили спортивный комплекс и скамейки.

- Нам очень радостно, что наш проект был поддержан и мы смогли сделать всё, что задумали. Ведь он для детей города. В клубе воспитанники приобщаются к труду, учатся создавать что-либо своими руками, получают дополнительную профессиональную подготовку, развивают техническое мышление. Надеемся, что сегодняшние юные техники в будущем придут на завод и будут внедрять у нас на ИркАЗе уже собственные прорывные идеи, - Дмитрий Дрягин, инициатор проекта и сотрудник Иркутского алюминиевого завода.

- Наш проект действительно важен. Мои дети занимаются в клубе «Станция юных техников» и нам часто приходилось обходить или перепрыгивать лужи, чтобы добраться до входа. Сейчас ребятишки рассказывают, что им очень радостно идти по сделанным тропинкам, а главное играть на детской площадке во время перемен, - Людмила Сокольникова, инициатор и сотрудник Иркутского алюминиевого завода.