Свой Банк принял участие в форуме «Стратегия МСБ 2025»

Свой Банк стал участником VI Всероссийского банковского форума «Стратегия МСБ 2025», который прошел в Москве 17-18 июля 2024 года. Конференция, организованная Auditorium CG, является одним из главных событий в банковской сфере, посвященных развитию малого и среднего бизнеса.

В фокусе мероприятия — эффективные инструменты и стратегии работы банков в сегменте МСБ, а его участниками традиционно являются руководители финансовых компаний, курирующие работу с бизнес-клиентами. Свой Банк на форуме представили Роман Филимонов, директор Департамента развития корпоративного бизнеса, и Муслим Сатыбалдиев, директор Департамента залогового кредитования.

Ключевая тема нынешнего форума — как банку увеличить доходность сегмента МСБ в условиях высоких ставок. Среди других вопросов, которые освещались на мероприятии: изменения в модели работы, ожидания клиентов от кредитных организаций, стратегии привлечения и удержания корпоративных клиентов, а также наиболее перспективные продукты для МСБ в 2025 году.

«Форум предоставил отличную площадку для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов с коллегами из банковской отрасли. Мы в Своем Банке активно развиваем депозитные и кредитные продукты для бизнеса, следим за тенденциями на рынке, и участие в подобных мероприятиях помогает нам еще лучше понимать потребности наших клиентов», — отметил Роман Филимонов.