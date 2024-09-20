Якутск впервые станет площадкой проведения лекций AI Journey

24 сентября в столице Якутии пройдет серия лекций под эгидой международной конференции «AI Journey: Путешествие в мир искусственного интеллекта», посвященная новейшим достижениям в области AI.

На площадке «Школы 21» ведущие эксперты Сбера, Института AIRI, российских вузов и технологических компаний поделятся знаниями о современных трендах развития искусственного интеллекта, опытом его применения в обучении и различных отраслях бизнеса.

Событие соберет лидеров AI-индустрии, представителей государства, науки, бизнеса и общественных организаций. Более 300 слушателей, в том числе студенты ведущих региональных вузов, представители IT- и AI-комьюнити Республики, а также участники «Школы 21» узнают о применении искусственного интеллекта в метавселенных и креативных индустриях, о том, как разрабатывалась цифровая модель якутского языка и как анализировать тексты с помощью AI-технологий.

Особое внимание участники уделят применению генеративного AI, созданию инновационных продуктов на его основе в различных сферах, включая бизнес и образование. Спикеры также представят аудитории исследования в области компьютерного зрения и генерации 3D-объектов по текстовому запросу и изображениям с помощью нейросетей.

«Якутия занимает первое место в стране по созданию благоприятных условий для развития ИТ-отрасли и вложению в ИТ-инфраструктуру. Цель нашего сотрудничества с регионом – подготовка кадров для цифровой экономики. В прошлом году мы открыли «Школу 21» для обучения программированию. Проведение лекций AI Journey с ведущими экспертами по искусственному интеллекту и демонстрацией наших совместных разработок – это важный шаг к подготовке квалифицированных специалистов для цифровой экономки будущего», - Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Ускоренное развитие республики, как и страны в целом, в современном мире невозможно без применения передовых технологий. Одну из ключевых ролей в этом, безусловно, играет искусственный интеллект, лаборатория которой откроется в городе Якутске при поддержке Сбера в рамках AI Journey. Уверен, что благодаря ее появлению нам удастся решить ряд прикладных задач в области социального обеспечения, здравоохранения, образования и экологии, а также серьезно продвинуться в цифровизации экономики».

Следить за трансляциями и расписанием региональных лекций в разных городах можно на сайте», - Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия).