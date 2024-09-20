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2,03 млн новых кредитных карт выдано в августе 2024

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных новых кредитных карт в августе 2024 года составило 2,03 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,9% (в июле 2024 года – 2,18 млн ед.).

При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в августе, также сократился по сравнению с июлем (на 8,7%) и составил 214,3 млрд руб. (в июле 2024 года – 234,7 млрд руб.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в августе 2024 года выдано в:

  • Москве (144,9 тыс. ед.),
  • Московской обл. (112,8 тыс. ед.),
  • Санкт-Петербурге (77,9 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (74,1 тыс. ед.),
  • Ростовской обл. (69,2 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

  • Приморском крае (-10,8%),
  • Воронежской обл. (-10,5%),
  • Оренбургской обл. (-9,7%),
  • Пермском крае (-9,3%),
  • Омской обл. (-8,7%).

Единственным регионом из топ-30, в котором выдача новых кредитных карт за месяц, напротив, увеличилась оказалась Республика Крым (+6,3%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 7,0% и 3,2% соответственно.

«Выдача новых кредитных карт сокращается третий месяц подряд, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Такая динамика во многом обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования. При этом кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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